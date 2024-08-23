Нацбанк опубликовал концептуальный документ о макропруденциальной политике

Банки и финансы
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Гульмира Кунапия
корреспондент

В документе отмечается, что отсутствие формального перечня инструментов макропруденциальной политики и закрепления ответственности по ним за Нацбанком повышает неопределенность в случае наступления системных рисков

Фото: Kazpravda.kz

Нацбанк опубликовал концептуальный документ о макропруденциальной политике, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу госоргана 

В документе отмечено, что в целях содействия обеспечению стабильности финансовой системы, Нацбанк формирует макропруденциальную политику, под которой понимается комплекс мер, направленных на снижение системных рисков финансовой системы.

Акцент в работе с системными рисками будет сделан на банковский сектор.

«В настоящее время макропруденциальная политика НБРК сосредоточена на системных рисках, связанных с банковским сектором, что обусловлено доминирующей ролью банков в финансовом секторе Казахстана. При этом в настоящее время рынки ценных бумаг и страхования не создают системных рисков для стабильности финансовой системы. В перспективе по мере дальнейшего развития данных рынков при необходимости периметр макропруденциальной политики будет расширен», –говорится в документе.

В Казахстане на законодательном уровне не установлен явный перечень макропруденциальных инструментов, несмотря на то, что на практике такие инструменты уже применяются. Отсутствие формального перечня инструментов макропруденциальной политики и закрепления ответственности по ним за НБРК повышает неопределенность и вероятность промедления в случае необходимости реагирования на системные риски.

«На законодательном уровне будет определен перечень инструментов макропруденциальной политики, которые будут включены в компетенцию НБРК. Конкретный перечень инструментов будет сформирован с учетом обсуждения с Агентством, опираясь на принципы необходимости и достаточности», – планируют в Нацбанке.

В качесте системных рисков в документе рассматриваются такие риски, как перегрев общего кредитования, рост рисков в корпоративном секторе, риски системной ликвидности и валютные риски.

#Нацбанк #риски #макропруденциальная политика

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