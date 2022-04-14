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Наука как драйвер экономики
Ольга Таежная

В День науки в Казахстане эксперты говорили о развитии отрасли и о том, какие кардинальные изменения произошли
в данной области за последние годы.

По словам председателя Комитета науки Министерства образования и науки Жанны Курмангалиевой, в результате реализации задач, поставленных Главой государства в Послании народу Казах­стана, объем финансирования нау­ки увеличился почти в два раза, в научных организациях закуплены современные лаборатории, оборудование.

– Число молодых ученых увеличилось на тысячу человек, – сообщила Жанна Курмангалиева на брифинге в СЦК. – В 2025 году в Казахстане планируется увеличить число ученых в полтора раза и довести до 34–35 тысяч.

В настоящее время в сфере нау­ки работают 22 655 человек. На миллион населения приходится 1 172 ученых. Доля молодежи составляет 36%.

Председатель Комитета науки МОН РК рассказала о том, что до недавнего времени независимо от статуса у ученых не было фиксированной заработной платы. Они работали и получали зарплату только в том случае, если выигрывали конкурс, который проходит раз в три года.

– В 2020 году средняя заработная плата ученого составила 152 тысячи тенге. Это 72% от средней заработной платы по стране. А у ученых, занимающихся фундаментальной научной работой, не было постоянной заработной платы. Этот вопрос поднимался более десяти лет. Даже если имелись средства, их бы не передали ученому, потому что в законе была статья, что деньги должны выплачиваться только конкурсно, – объяснила спикер.

В 2021-м Глава государства поручил до конца года внести соответствующие изменения в этот закон. В результате 1 200 ученых, работающих в 74 научных организациях и 10 государственных органах, с этого года стали получать постоянную ежемесячную заработную плату вне конкурса. Четырем тысячам ученых, занимающимся фундаментальными исследованиями, будут выплачены зарплаты, а также выделены средства на научную работу, приобретение необходимого оборудования.

Академический совет ВОЗ считает, что, лишь когда средства, выделяемые на науку, превышают 1,5% ВВП, будут достигнуты успехи в области науки. Крупные государства вкладывают в науку средства в размере 4,5% ВВП.

По нацпроекту в 2025 году финансирование науки планируется увеличить на один процент – до 1 триллиона тенге. А в 2022-м финансирование выросло на 70% по сравнению с предыдущими годами. Средства, связанные с наукой, будут выделены не только Министерством образования и науки, но и девяти другими министерствами. МОН финансируется 1 160 грантовых проектов, в том числе 315 проектов молодых ученых и 59 конкретных программ.

Как известно, в прошлом году Глава государства поручил выделить тысячу грантов по проекту «Жас ғалым», предназначенному для выпускников грантовой докторантуры, защитивших докторскую степень. При одоб­рении национальным ученым советом научной работы можно рассчитывать на ежемесячную зарплату в размере не менее 500 тыс. тенге в течение трех лет.

– Также смогут попробовать свои силы отечественные ученые, проживающие за рубежом, защитившие работы после 2013 года. Если молодой ученый живет в другой стране, он также может приехать в Казахстан с помощью этого проекта и написать свою научную работу, – сказала председатель Комитета науки МОН РК. – Государство дает возможность и тем, кто окончил докторантуру, но не смог ее защитить по разным причинам.

Генеральный директор института микробиологии и вирусологии, доктор биологических наук, профессор, академик Национальной академии наук Аманкелди Саданов уверен, что для достижения нашей страной уровня крупных западных стран, где хорошо развита наука, необходимо учитывать три фактора: приборное оснащение, хорошее финансирование и научный потенциал. Он подчеркнул, что в Казахстане этот потенциал имеется.

После фундаментальных исследований, разработки технологий и их внедрения в соответствующей отрасли необходима коммерциализация, то есть продажа собственных разработок. По словам академика, любая фундаментальная наука рано или поздно должна приносить результаты в виде технологий, препаратов, продукции. За счет этого поднимается и экономика страны.

– Наука должна стать драйвером нашей экономики, – заявил Аманкелди Курбанович.

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