Свежий выпуск Наука как драйвер экономики 14 апреля 2022 г. 2:10 Ольга Таежная В День науки в Казахстане эксперты говорили о развитии отрасли и о том, какие кардинальные изменения произошли в данной области за последние годы. По словам председателя Комитета науки Министерства образования и науки Жанны Курмангалиевой, в результате реализации задач, поставленных Главой государства в Послании народу Казахстана, объем финансирования науки увеличился почти в два раза, в научных организациях закуплены современные лаборатории, оборудование. – Число молодых ученых увеличилось на тысячу человек, – сообщила Жанна Курмангалиева на брифинге в СЦК. – В 2025 году в Казахстане планируется увеличить число ученых в полтора раза и довести до 34–35 тысяч. В настоящее время в сфере науки работают 22 655 человек. На миллион населения приходится 1 172 ученых. Доля молодежи составляет 36%. Председатель Комитета науки МОН РК рассказала о том, что до недавнего времени независимо от статуса у ученых не было фиксированной заработной платы. Они работали и получали зарплату только в том случае, если выигрывали конкурс, который проходит раз в три года. – В 2020 году средняя заработная плата ученого составила 152 тысячи тенге. Это 72% от средней заработной платы по стране. А у ученых, занимающихся фундаментальной научной работой, не было постоянной заработной платы. Этот вопрос поднимался более десяти лет. Даже если имелись средства, их бы не передали ученому, потому что в законе была статья, что деньги должны выплачиваться только конкурсно, – объяснила спикер. В 2021-м Глава государства поручил до конца года внести соответствующие изменения в этот закон. В результате 1 200 ученых, работающих в 74 научных организациях и 10 государственных органах, с этого года стали получать постоянную ежемесячную заработную плату вне конкурса. Четырем тысячам ученых, занимающимся фундаментальными исследованиями, будут выплачены зарплаты, а также выделены средства на научную работу, приобретение необходимого оборудования. Академический совет ВОЗ считает, что, лишь когда средства, выделяемые на науку, превышают 1,5% ВВП, будут достигнуты успехи в области науки. Крупные государства вкладывают в науку средства в размере 4,5% ВВП. По нацпроекту в 2025 году финансирование науки планируется увеличить на один процент – до 1 триллиона тенге. А в 2022-м финансирование выросло на 70% по сравнению с предыдущими годами. Средства, связанные с наукой, будут выделены не только Министерством образования и науки, но и девяти другими министерствами. МОН финансируется 1 160 грантовых проектов, в том числе 315 проектов молодых ученых и 59 конкретных программ. Как известно, в прошлом году Глава государства поручил выделить тысячу грантов по проекту «Жас ғалым», предназначенному для выпускников грантовой докторантуры, защитивших докторскую степень. При одобрении национальным ученым советом научной работы можно рассчитывать на ежемесячную зарплату в размере не менее 500 тыс. тенге в течение трех лет. – Также смогут попробовать свои силы отечественные ученые, проживающие за рубежом, защитившие работы после 2013 года. Если молодой ученый живет в другой стране, он также может приехать в Казахстан с помощью этого проекта и написать свою научную работу, – сказала председатель Комитета науки МОН РК. – Государство дает возможность и тем, кто окончил докторантуру, но не смог ее защитить по разным причинам. Генеральный директор института микробиологии и вирусологии, доктор биологических наук, профессор, академик Национальной академии наук Аманкелди Саданов уверен, что для достижения нашей страной уровня крупных западных стран, где хорошо развита наука, необходимо учитывать три фактора: приборное оснащение, хорошее финансирование и научный потенциал. Он подчеркнул, что в Казахстане этот потенциал имеется. После фундаментальных исследований, разработки технологий и их внедрения в соответствующей отрасли необходима коммерциализация, то есть продажа собственных разработок. По словам академика, любая фундаментальная наука рано или поздно должна приносить результаты в виде технологий, препаратов, продукции. За счет этого поднимается и экономика страны. – Наука должна стать драйвером нашей экономики, – заявил Аманкелди Курбанович.