На огороде «цифра» помогает

Когда не радует селедка

Весна в этом году выдалась удивительно ранняя, стремительная и какая-то нетерпеливая. Апрель, вопреки своим привычкам, особенно порадовал нас теплой, почти курорт­ной погодой. Так что, едва сошел последний снег, мы с первыми же лучами солнца дружно и без раскачки приступили к масштабным работам на участке.

Наш семейный подряд сос­тоит из четырех поклонников села. В этот добровольный союз входят моя теща Валентина Афанасьевна, супруга Марина, сын Слава и, собственно, ваш покорный слуга.

Главный инициатор, бессменный вдохновитель и основная движущая сила всего нашего локального сельскохозяйственного производства – это, конечно же, теща. Авторитет ее на грядках непререкаем. Валентина Афанасьевна обладает колоссальным многолетним опытом работы в аграрном секторе. Она досконально знает не только особенности функционирования крупных хозяйств, но и ведает премудростями обыч­ных приусадебных участков.

Именно она берет на себя самую ответственную миссию: зимой выращивает дома рассаду, готовит специальную поч­венную смесь для нее, а затем холит и лелеет нежные зеленые саженцы на подоконниках. Благодаря ее неуемной энергии и чуткому руководству уже много лет наша дача стабильно радует нас и удивляет соседей солидными урожаями.

Первым делом, приехав на участок после зимы, мы навели образцовый порядок в нашем старом деревянном домике. Строению этому, по самым скромным подсчетам, уже лет сто, не меньше. Стены его помнят многое, но в этот раз нас ждал приятный сюрприз: мыши у нас не зимовали. Вообще никаких следов присутствия этих грызунов не обнаружили.

Видимо, прошедшая зима оказалась настолько аномально теплой, что серым наглецам просто не пришлось прятаться­ в человеческом жилище от лютых стуж – они прекрасно и вполне комфортно перезимовали под снегом в своих норках.

Разобравшись с интерьером, мы переместились в сад. Аккуратно раскрыли бережно укутанные на зиму деревья, тщательно перекопали плотную землю и сформировали новые грядки. Ночи, разумеется, в апреле стояли еще холодные. Спасала только старая русская печь. Мы топили ее дровами, которые днем с завидным усердием заготавливал для нашего лагеря Слава.

И здесь в самые первые дни, как водится, не обошлось без традиционных бытовых проб­лем – упрямая печка нещадно дымила. Мы действовали строго по науке: сначала поджигали газеты и горящей бумагой терпеливо прогревали холодные дымоходы, начинали топить потихоньку, аккуратно, буквально тоненькими щепками. Ничего не помогало – дым упорно шел в комнату.

Как не раз объясняли нам деревенские старожилы, в это время года высоко в трубе часто стоит плотный столб холодного воздуха, который просто не пускает идущее снизу тепло наверх, образуя своеобразную пробку. Из-за едкого дыма в избе все наши вещи к утру начинали отчетливо и густо пахнуть хорошей копченой селедкой. Но мы мужественно перетерпели этот кулинарный кошмар, труба прогрелась, тяга восстановилась, и печка наконец-то наладилась.

Майские иллюзии и помидорные драмы

В мае все вокруг заиграло совершенно другими красками. Уж сколько раз твердили миру, а особенно доверчивым дачникам, о непредсказуемом, коварном и поистине капризном характере этого весеннего месяца: днем на улице может стоять невыносимая, удушаю­щая жара, а ночью температура резко падает до ледяного холода и сильных заморозков на почве.

Но люди из года в год все равно обманываются, отчаянно торопятся с посадками теплолюбивых культур и в итоге закономерно терпят фиаско. В этот раз не помогли даже строгие и аргументированные доводы дип­ломированных специалис­тов, которые черным по белому писали в календарях: «В открытый грунт томаты, перцы, баклажаны, огурцы, кабачки, тыквы и патиссоны рекомендуется высаживать строго в период с 25 мая по 5 июня, когда окончательно минует угроза возвратных весенних заморозков».

Увы, авторитет науки пал под натиском майского тепла. Наша первая волна посадок помидоров и сладкого перца безжалостно погибла от ночного заморозка. Нежные кустики не спас даже укрывной мате­риал, который мы так заботливо натягивали накануне. Хорошо еще, что мы поддались голосу разума и не высадили всю рассаду сразу в один день. На этом стратегическом маневре мудро настояла моя супруга Марина – она убедила наш аграрный комитет не принимать поспешных, импульсивных решений и оставить резерв дома.

– Ну какие мои годы? Мне ведь всего 79 лет, – с оптимистичной улыбкой пояс­нила теща, когда мы уныло убирали с почерневших грядок замерзшие, поникшие саженцы. – На ошибках учимся. Исправим!

Впрочем, справедливости ради надо сказать, что поспешили в этом году абсолютно все, не только мы. Вот и у наших ближайших соседей точно так же подчистую замерзли высаженные помидоры, благо хоть перец они в силу каких-то причин не успели вытащить на грядки. Впрочем, эти же соседи весьма скептически и даже с некоторой иронией отнеслись к моему личному решению посадить картошку 1 мая.

– Раньше времени она все равно из земли не вылезет, – авторитетно заявила нам соседка Ирина, которая всю свою жизнь прожила в селе и знает о поведении корнеплодов решительно все. – Будет просто так в холодной земле лежать, пока ее законный биологический срок не придет.

Но у нас, как у истинных художников садово-огородного жанра, всегда есть свои собственные представления о правильных сроках посадки. К слову сказать, майские заморозки нанесли ощутимый удар не только по овощным грядкам, они сильно повредили и нашим цветущим яблоням, и вишням, и кустам смородины. Холода прошли по саду какой-то странной, избирательной волной. На одном дереве, например, нежные цветочки полностью почернели и грустно осыпались на землю, а для соседнего дерева словно вообще ничего не бывало – стоит себе белое, пушистое и цветет, как и прежде.

Но яблоки у нас все равно будут, в этом мы даже не сомневаемся. В прошлом урожайном году их уродилось столько, что с лихвой хватило и на ароматное варенье, и на продажу, и на приготовление фирменного домашнего вина. Оно, к слову, получается у нас на удивление крепким и гораздо более сухим, чем классический французский сидр. Приходится даже добавлять немного сахара прямо в бокал, чтобы в полной мере ощутить богатый фруктовый вкус и аромат.

Победа искусственного разума

В этом году женская половина нашего коллектива – Марина и Валентина Афанасьевна – твердо решила посадить еще и капусту. Все наши прошлые попытки вырастить этот овощ, признаться, были крайне неудачными. Невесть откуда на беззащитные саженцы внезапно налетали мелкие, шустрые и совершенно неопознанные нами жуки яркого красно-рыжего цвета с черной полоской на спине и буквально за пару-тройку дней подчистую съедали всю рассаду.

На этот раз мы решили подойти к делу по-современному и подключить к суровой борьбе за спасение урожая передовые технологии и искусственный интеллект. Главным научным сотрудником выступил наш сын Слава. Он вооружился смартфоном, крупным планом сфото­графировал загадочного вредителя и моментально опознал его через поисковую программу умных подсказок. Жуткий враг капусты оказался рапсовым листоедом, имеющим строгое научное название Entomoscelis adonidis.

Дальше – больше. Популярная программа искусственного интеллекта предложила нам несколько выходов из критической ситуации. От самого первого предложенного компьютером средства – банального сбора жука вручную – наш маленький коллектив сразу и очень дружно отказался, потому что мы этих насекомых, честно говоря, как-то брезгливо боимся. Рекомендованное народное опудривание грядок сухой смесью древесной золы и табачной пыли, которую мы специально купили в магазине, увы, должного эффекта не принесло – жуки «чихали» от табака, но продолжали грызть листья.

Тогда по следующему совету цифрового разума мы решили прибегнуть к более серьезным и технологичным биопрепаратам. Слава приобрел в интернет-магазине предложенный ИИ инсектоакарицид биологичес­кого происхождения. И надо сказать, средство подействовало на удивление быстро и эффективно! Этому очень поспособствовали установившиеся жаркие майские дни, когда температура воздуха днем стабильно держалась выше отметки в 18 градусов тепла.

В готовый раствор биопрепарата мы, опять же строго по инструкции, добавили немного обычного жидкого мыла в ка­честве так называемого прилипателя. Без него капли лекарства просто бесполезно скатывались бы с листьев молодой капусты на землю. Так, благодаря своевременному вмешательству высоких технологий и искусственного интеллекта мы лихо победили этого опасного вредителя и отстояли капустные грядки.

Кстати, этот же самый биологический препарат ИИ настоятельно рекомендует нам применять и против тли и паутинного клеща на плодовых деревьях и ягодных кустарниках. Вредители растений, по убеждению ИИ, будут погибать при первой же попытке высосать сок из листьев. И судя по реальной эффективности нашей победы над рапсовым листоедом, мы, конечно же, воспользуемся этим полезным советом цифрового помощника. Наш дачный сезон продолжается, впереди лето, а значит – новые вызовы, новые трудовые подвиги и, мы верим, прекрасный урожай!