Навигационные пломбы для отслеживания перевозок внедрят в ЕАЭС

Сенат Парламента Казахстана на пленарном заседании одобрил ратификацию Соглашения о применении в Евразийском экономическом союзе навигационных пломб для отслеживания перевозок, сообщает корреспондент Kazpravda.kz .

Фото: пресс-служба МИИР РК

Документом предусматривается ратификация Соглашения о применении в Евразийском экономическом союзе навигационных пломб для отслеживания перевозок, подписанного в Москве 19 апреля 2022 года.

Соглашение направлено на расширение применения современных технических и технологических решений при организации перевозок по территории государств-членов, в том числе минимизацию осуществления мер таможенного и иных видов государственного контроля в отношении товаров, перевозимых по территории ЕАЭС.

Положения соглашения устанавливают основы регулирования использования навигационных пломб в рамках отслеживания перевозок по территориям двух и более государств-членов в отношении следующих объектов отслеживания:

- для товаров, перевозимых в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита автомобильным и (или) железнодорожным видами транспорта;

- для товаров, в отношении которых одним или несколькими государствами-членами применяются специальные экономические меры (вывозимых с таможенной территории ЕАЭС в соответствии с таможенной процедурой экспорта, а также перемещаемых между государствами-членами в рамках взаимной торговли), перевозимых автомобильным и (или) железнодорожным видами транспорта, за исключением случаев, когда такие перевозки не осуществляются по территории государства-члена, которым применяются указанные специальные экономические меры;

- для алкогольной продукции, табака, табачных изделий, вывозимых с таможенной территории ЕАЭС в соответствии с таможенной процедурой экспорта или перемещаемых между государствами-членами в рамках взаимной торговли.

Ратификация соглашения позволит совершенствовать эффективность процесса применения навигационных пломб с началом отслеживания каждого этапа перевозки, исключить дополнительные меры контроля со стороны контролирующих органов государств-членов ЕАЭС и снять дополнительные административные барьеры для бизнеса, установить прозрачность международных перевозок (исключение «лжетранзита» и «лжеимпорта») и, соответственно, увеличить поступления в бюджет страны.