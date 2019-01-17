Найден способ улучшить память и работу мозга

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За несколько лет до смерти каждый доброволец получал акселерометр, который он носил на запястье. Устройство круглосуточно отслеживало физическую активность любого уровня. На основе записанных данных исследователи оценили средний уровень ежедневной активности. Оказалось, что те, кто вел сидячий образ жизни, чаще страдали от слабоумия и хуже проходили тесты на память и мышление.



Повышение уровня физической активности на каждое стандартное отклонение снижало риск развития деменции на 31 процент. Люди, которые чаще двигались и имели лучшие моторные навыки, на 55 процентов реже страдали от слабоумия. Однако ученые подчеркивают, что исследование не показывает причинно-следственную связь, и люди, у которых развилась деменция, просто могут снижать уровень своей физической активности. В то же время исследователи считают, что упражнения действительно помогают улучшить здоровье мозга.



