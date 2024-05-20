Стоимость золота обновила исторический максимум

Цена достигла $2 450 за тройскую унцию, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Газета.ру

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Стоимость золота в ходе торгов на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) обновила исторический максимум, поднявшись выше отметки $2 450 за тройскую унцию. Об этом свидетельствуют данные биржи.

По данным на 10:39 времени Астаны, цена на драгметалл составляла $2 451,4 за тройскую унцию (+0,4%).

По состоянию на 10:53 времени Астаны стоимость золота ускорила рост до $2 454,1 за унцию (+0,51%).