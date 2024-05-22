Овощеводство на грани банкротства

Куда девать, кому продать?

На фоне вереницы сложностей, с которыми ежегодно сталкиваются аграрии, возделывающие зерновые, овощеводство выглядит куда более презентабельно. На самом же деле и в этой сфере накопилась куча проблем, от решения которых без преувеличения зависит будущее отрасли.

Больше всего костанайских фермеров тревожит ситуация с картофельными угодьями, которые в регионе постепенно сокращаются. А причина до банальнос­ти проста – отсутствие рынков сбыта. География торговли вторым хлебом, выращенным на местных полях, ограничивается лишь Костанаем и его окрестностями. Везти картофель, скажем, на юг, невыгодно.

Особенно остро проблема стояла минувшей зимой. Ведь прошлогодняя осень существенно подпортила экономику хозяйств: уборка была сложной, собрать картофель удалось не весь, в результате его себестоимость существенно возросла, и продавать его хотя бы себе не в убыток не удается до сегодняшнего дня.

– Существуют проблемы с рынком сбыта. На юг излишки картофеля, произведенного в Костанайской области, не повезешь, поскольку, к примеру, Шымкент и Алматы находятся слишком далеко, а значит, дорожные затраты будут высокими. Разумеется, костанайским земледельцам это невыгодно. Традиционные же для них рынки сбыта – западные регионы – теперь завозят картофель из России. Наш северный сосед для них сегодня самый выгодный поставщик. Учитывая нынешний курс рубля и рекордный урожай, собранный российскими фермерами прошлой осенью, закупочная цена их овощей в пересчете на тенге обходится казахстанским перекупщикам дешевле, – разъяснил глава КХ «Тэрра» Владимир Семейкин.

Впрочем, с трудом убранный прошлой осенью товарный картофель местным фермерам сбыть в большей своей части все же удалось. Однако на складах запасы еще имеются. Но время хранения на исходе. А для тех хозяйств, у которых нет холодильников, оно и вовсе вышло. И, между прочим, таковых большинство. А значит, этот продукт подлежит только утилизации. Так что настроения фермеров относительно дальнейшего развития картофелеводства, скажем прямо, весьма пессимистичны.

Некоторые мелкие хозяйства и вовсе настроены на продажу своих крестьянских хозяйств, кто-то намерен перейти на возделывание зерновых, сокращая посевные площади под второй хлеб.

Ну не может местный картофелевод, набрав кредитов, сидеть и надеяться на неурожай в России или же высокий курс рубля, что дало бы ему преимущества на рынке. На чужом ведь горе счастья не построишь, а значит, нужны другие меры для решения этого вопроса.

От семян до конечной продукции

В передовых странах одним из основных способов не только вытянуть отрасль из кризиса, но и придать ей импульс развития выступает переработка. Но местным картофелеводам в одиночку справиться с созданием перерабатывающих производств не под силу. И дело даже не в том, что на закуп спецоборудования потребуются немалые деньги, а в том, что необходимы современные технологии и специалисты, коих в Казахстане нет.

Нужен солидный инвестор, для которого переработка овощей и картофеля – профильный бизнес и который готов вкладываться в производство. Кстати говоря, лет пять назад такой инвестор приезжал в РК из Нидерландов и даже намеревался запустить завод по выпус­ку картофеля фри, но что-то пошло не так, и направление прикрыли.

Второй вариант – часть полей перевести с товарного картофеля на выращивание семян. То есть возделывать продукт не для употребления в пищу, а как качественный семенной материал для продажи и местным картофелеводам, и за рубеж.

– КПД от земель, где выращивают семенной картофель, был бы гораздо выше. Потому что продовольственный картофель купят не купят – неизвестно, а вот качественные семена на рынке вос­требованы всегда. Мы же тоже ездим за семенами, потому что, надо признать, наша семеноводческая служба сегодня находится не на должном уровне, – поддержала коллег-картофелеводов на совещании в Костанайском филиале НПП «Атамекен» учредитель ТОО «Азия Алтын-2000» Светлана Михайленко.

Любопытно, что у Казахстана была попытка внедрить систему инспекции и сертификации семенного картофеля в соответствии с регламентом, используе­мым Нидерландами, – NAK, поскольку с ныне существующей в республике сертификацией семян на внешний рынок не выйти.

Целых три года в стране занимались реализацией проекта. Отечественные ученые совместно с коллегами из Бельгии обучали инспекторов, а также обследовали местные поля, где можно было бы выращивать качественный семенной картофель. От всего Казах­стана в пилотном проекте участвовало четыре хозяйства, два из которых – в Костанайской области. Между прочим, Минсельхоз потратил на этот проект более полумиллиарда тенге, на том дело и застопорилось.

А нужно-то было всего ничего: внести изменения в Закон РК «О семеноводстве». Главная цель этих нововведений состояла в том, что уполномоченный инс­пектор отбирает семенные пробы у производителя, шифрует их, лаборатория делает анализы семян, не зная, кому они принадлежат, а сертификат выдает орган, который может расшифровать, какому именно хозяйству принадлежат результаты анализов. В свою очередь продавец несет ответственность за соответствие партии семян выданному сертификату.

К контролю над механизмом на­дежности и достоверности сертификатов должны быть допущены и сами потребители этих семян – картофелеводы. Соответствующая система, кстати, давно работает в Нидерландах. Во многом благодаря такой сертификации эта страна стала мировым лидером по продаже семян картофеля.

Но в Казахстане инициатива постепенно сошла на нет. В Минсельхозе посчитали, что вопрос нуждается в дополнительном изучении. А в нынешней ситуации эта тема вообще была снята с повестки. Если бы у страны была система сертификации, у отрасли появился бы шанс для развития экспортного потенциала.

– Считаем, для этого у республики есть хорошие возможности. Далеко не секрет, что европейцам сегодня не хватает земель для выращивания оздоровленного семенного картофеля, у них почвы с большой патогенной нагрузкой. У нас в данном плане ситуация намного лучше. Представители зарубежных семеноводческих фирм проговаривали свою заинтересованность в размещении заказов на размножение семян, – говорит Владимир Семейкин.

В общем, возможность стать участниками международного рынка оздоровленного посадочного материала картофеля, тем самым расширив экспортный потенциал, для местного фермера оказалась потерянной. И будет ли она еще когда-либо, пока сказать сложно...

А сколько буренка дает молока?

Проблемы со сбытом продукции существуют не только у картофелеводов, но и у овощеводов в целом. Они, конечно, стоят не так остро, но все же имеются. Особенно тогда, когда речь заходит о так называемом нестандарте.

Этим «грешат» корнеплоды из-за переизбытка влаги, как, например, в прошлом году. Слишком дождливая осень и затянувшаяся до самых морозов уборка сделали свое дело – 40% моркови потрескалось и, в общем, не имело товарного вида. Но костанайские фермеры подсуетились и нашли решение проблемы – скармливать нестандарт­ную продукцию скоту. Ну а что? Чем не корм? В Штатах вон вообще буренок апельсинами кормят. А тут ведь все полезное, витаминосодержащее!

Местные овощеводы даже успели провести эксперименты, которые дали феноменальные результаты. Несколько лет подряд в ТОО «Садчиковское» и «Викторовское» корнеплоды скармливались крупному рогатому скоту, и от этого росли не только надои, но и увеличивалась жирность молока.

– Каждой корове скармливали по пять кило корнеплодов, и за сутки она давала прибавку 2,5 литра молока, но самое главное – его жирность повышалась на 1%. Так вот при сдаче молока, со слов руководителя отдела животноводства, заготовители получили куда больше прибыли. Расчет велся такой: 25 литров молока, которые давала буренка, умножались на коэффициент 4,5 и делились на базовую жирность 3,5. Таким образом, с фермером рассчитывались не за 25 литров молока, а уже за 32, то есть семь литров ему пошло плюсом только за жирность.

А ведь корова еще дала сверху 2,5 лит­ра молока! В итоге 9,5 литра с пяти кило моркови можно было получать дополнительно. Но! Наши коллеги-животноводы, надо сказать, и без моркови чувствуют себя весьма комфортно и совершенно не хотят заморачиваться, что-либо менять в режиме кормления.

– Мол, мы и так в шоколаде, и нам эти заботы ни к чему... Я уже по одному тенге предлагал им кило моркови, даже готов был им сам возить за 100 километров, но интереса морковный рацион ни у кого не вызвал, – обрисовал ситуацию директор ТОО «Садовод» Виктор Симоненко.

Приучить животноводов работать «в связке» с овощеводами костанайские фермеры предлагают с помощью административных мер. Например, поднять планку по выплате субсидий за жирность молока вместо базовой 3,5% до 4–4,5%, при этом увеличив суммы выплат. Хотя бы на какой-то период – год-два, чтобы животноводы смогли почувствовать разницу. Но опять-таки это прерогатива Минсельхоза.

Однако, пожалуй, самая главная беда и картофелеводов, и овощеводов – отсутст­вие комплексной программы по выращиванию культур. В начале аграрного сезона фермер должен точно знать: где и какой корнеплод выращивать, исходя из потребностей рынка.

К сожалению, аналитику товарооборота в Казахстане никто не ведет. Так что и картофелеводы, и овощеводы каждый раз вынуждены тыкать пальцем в небо, угадывая, какой продукт зайдет на рынке в нынешнем году, а в случае отсутствия на него спроса снова ломать голову: куда ж девать продукцию?

И это происходит из года в год. Пожалуй, исключением станет разве что сезон грядущий. Сегодня в Костанайской области стоит вопрос о естественном сокращении полей под посевы как зерновых, так и овощных культур. Все потому, что из-за мощного наводнения этой весной большая часть пашни оказалась затопленной и к посевной успели просохнуть далеко не все поля.

Но это форс-мажор и капризы природы. Вообще же изначально задумки сельскохозяйственного управления области были совсем иными. Профильное управление нынче намеревалось засеять картофелем 4 477 га, то есть на целых 1 000 га больше, чем в 2023-м. Вероятно, этим планам суждено будет сбыться только в посевную 2025 года.

Но вот в чем вопрос: если корнеплоды так тяжело идут из-за перенасыщенности рынка, какой тогда смысл выращивать их больше, не имея в регионе мощностей по переработке, развития экспортного потенциала и желания животноводов кормить скотину полезным продуктом?