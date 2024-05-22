Вода ушла, начались восстановительные работы

Власти СКО продумали стратегию и тактику восстановительных работ, не дожидаясь того момента, когда отступит паводковая вода. Они организовали приезд из районов механизированных бригад, работу оценщиков, выплату компенсаций за ущерб.

Выдача технического заключения и оценка ущерба должны завершиться 25 мая. По последним данным, в СКО с начала паводка подтопленными оказались 3 898 домов, вода из них уже ушла. На сегодня в Петропавловске и Кызылжарском районе техническое обследование прошли все пострадавшие от паводка жилые строения, по 90% из них сделана оценка. Из-за высокого спроса на оценочные работы власти СКО даже привлекли оценщиков из других регионов.

«Мы сегодня ждали оценщика и прятались от дождя под воротами, – рассказала в Instagram жительница СКО. – Как все, наверное, я немного нервничала. Но когда появился спокойный и доброжелательный Роман, напряжение прошло. Хочу сказать ему большое спасибо за терпение, сопереживание, чуткость и слова поддержки. Несмотря на то что многие из нас, кого затопило, кричали и высказывали недовольство из-за ожидания, у него все равно нашлись теплые слова и душевные пожелания: «Всем нам терпения!»

В областном центре оценку поврежденного имущества проводили семь организаций. Объем работы у них оказался большим. Поэтому дополнительные силы призвали из Караганды, Астаны, Павлодара и Кызылорды.

...Площадь дома Андрея Анд­реева составляет свыше 100 кв. м. Воды в нем было на полтора мет­ра высотой.

– С оценкой ущерба согласен, – говорит житель поселка Кожзавод Андрей Андреев. – Спасибо государству за помощь!

Определили сумму возмещения ущерба и для Елены Валыриной из того же поселка.

– Все, конечно, печально, – говорит она. – Но от того, что восстановительный процесс уже пошел, настроение стало лучше…

Очищать дома, не дожидаясь прихода оценщиков, призвал аким Петропавловска Серик Мухамедиев. В своем Instagram он написал, что жители города могут начать очистку домов самостоятельно, но перед этим должны сфотографировать строение и имущество.

«Каждая минута дорога, – отметил Серик Мухамедиев. – Я понимаю людей, выражающих недовольство. Люди могут зайти в дом, сфотографировать тщательно внутреннее состояние. Отдельно – мебель, технику. Затем эти вещи можно вынести во двор и приступать к расчистке. Оценщики работают».

Восстановительные работы в Петропавловске координируют одиннадцать оперативных штабов, за каждым закреплено по пять механизированных бригад из районов области.

Так, например, в поселках Кожзавод и Заречном, в микрорайо­не «Подгора» работают около 800 человек. Они очищают от мусора улицы и дворы, восстанавливают имущество, ремонтируют дома. В арсенале механизированных бригад находится более 300 единиц тяжелой техники.

Заместитель акима Есильского района Ержан Мустафин привез в Петропавловск пять механизированных бригад и восемь единиц техники.

– Мы заехали 2 мая, – рассказывает Ержан Мустафин. – Городской акимат разместил нас в школе № 12, здесь же организовал питание, нам оказываются банно-прачечные услуги, в общем, все условия созданы. Сначала занимались очисткой поселка от мусора. После началось техническое обследование домов. В настоящий момент бригады зашли в шесть строений. Хозяева дали письменное согласие, мы разобрали деревянные конструкции, убрали гипсокартон, где-то сняли штукатурку и выставили все на сушку. Она естественная, двери нараспашку – сквозняк гуляет. Порядка двух недель уйдет на этот процесс, после чего начнем ремонт. В бригадах есть штукатуры-маляры, плотники, электрики, каменщики. Население дружелюбное, все спорные моменты решаем в рабочем порядке.

За Есильским районом на территории Кожевенного поселка закреплены 73 объекта, в том числе два магазина и 71 дом, из которых 37, по предварительным данным, находятся в аварийном состоянии.

– Работаем! Все сделаем как надо! – заверил Ержан Мустафин.

В июне начнут заселяться в новые дома пострадавшие от паводка жители Петропавловска. Для них в микрорайоне «Солнечный-2» строят 500 домов.

Разные строительные компании строят по разным технологиям, но задача у них одна – как можно скорее дать людям жилье. Первые новоселья состоятся уже в начале июня, а все дома будут готовы к началу учебного года.

– Хорошо, что строительная площадка со всей инфраструктурой в «Солнечном-2» была уже готова, – отметил аким Северо-Казахстанской области Гауез Нурмухамбетов в ходе пресс-тура.

На средства фонда «Қазақстан халқына» будут построены 100 домов. Еще 100 построят благодаря корпорации Kazakhmys. Астанинский домостроительный комбинат GLB возведет 300 домов на средства АО «Kaspi».

Площадь каждого дома – 80 кв. м, стоимость – 27 млн тенге. Используются местные строи­тельные материалы. Проект предусматривает забор, ворота, калитку, помещения для угля и дров. Вся территория – 10 соток.

Гауез Нурмухамбетов обратил внимание на то, что на площадке работают десять специалистов технадзора, у которых все под контролем. Технадзор особенно важен, когда речь идет о сжатых сроках.

По плану в «Солнечном-2» предусмотрено появление скверов, спортплощадок, школ, поликлиники, детских садов и магазинов.

Для тех горожан, которые не захотят уезжать далеко от центра Петропавловска, власти обещают купить квартиры. На выбор 400 квартир, почти половина из них – на первичном рынке жилья. Цены зафиксированы, это сделано во избежание спекуляции. Цены, конечно, разные.

– Но мы готовы платить, – заверил аким СКО с оговоркой, что потолок суммы равен 22,7 млн тенге.

Единовременную выплату в размере 100 МРП получили 5 714 семей на общую сумму 2,1 млрд тенге.

– Мы посчитали ущерб от паводка, – сказал в заключение во время пресс-тура Гауез Нурмухамбетов. – По предварительным данным, нам необходимо 73 миллиарда тенге для восстановления домов, дорог, насосной станции, инфраструктуры. В аварийном состоянии находится биопруд, нужно будет укрепить вал вокруг него. Предстоит также провести ремонт в подтопленной школе № 14. Запланировали реконструкцию первой насосной станции, учли все особенности минувшего паводка. Будет построен резервный водозабор. Все это позволит обеспечить бесперебойную подачу воды в областной центр.