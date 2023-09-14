Найти свою игру

Спорт
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Аскар Бейсенбаев

В Казахстане официально дан старт новому хоккейному сезону в рамках первенства страны. А вот столичный «Барыс» потерпел пятое поражение кряду в Континентальной хоккейной лиге.

фото ХК «Хумо»

Флагман казахстанского хоккея никак не может найти «свою игру» в международном чемпионате КХЛ. Он потерпел уже пятое поражение подряд с начала сезона, на этот раз уступив в Москве местному «Динамо» в дополнительном овертайме с итоговым счетом 3:4. Стоит отметить, что в какой-то момент «Барыс» даже вел со счетом 3:1, но удержать преимущество не смог. Добавим также, что «барсы» из пяти встреч три завершили в дополнительное время и потому набрали три очка, опережая по этому показателю подмосковный «Витязь» и тольяттинскую «Ладу». Они хоть и выигрывали (за пределами основного времени), но имеют лишь по два заветных балла.

Теперь обратимся к Казахстану и его внутреннему первенству, где 10 отечественных команд и один клуб из Узбеки­стана провели первые спаренные туры нового сезона.

Лидерство в чемпионате нашей республики захватили «Актобе» и ташкентский «Хумо». Актюбинцы дважды на выезде обыграли павлодарский «Иртыш» со счетом 4:2 и 4:1, а команда из столицы Узбекистана отпраздновала успех в Астане, победив действующих чемпионов Казахстана – местный «Номад» – со счетом 2:0 и 1:0.

В двух других поединках были зафиксированы следующие результаты. В Усть-Каменогорске «Торпедо» вначале разгромил гостивший у него атырауский «Бейбарыс» со счетом 7:4, но во второй игре уступил в овертайме с итоговым счетом 2:3. В Караганде местная «Сарыарка» вначале проиграла в серии буллитов клубу «Алматы» с итоговым счетом 2:3, а на следующий день взяла реванш – и тоже в серии буллитов – с итоговым счетом 6:5.

#Спорт #хоккей #сезон #игра

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