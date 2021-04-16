Найти ценовое равновесие

Рост цен на бензин на рынке горюче-смазочных материалов вызвал не только логичные вопросы у потребителей, стал он и поводом для депутатского запроса, который направила фракция «Нур Отан» на имя заместителя Премьер-министра РК Романа Скляра.

В своем обращении парламентарии отмечают, что с начала года стоимость бензина марки АИ-92 возросла в разных регио­нах со 150 тенге до 172 тенге, в городе Атырау – до 200 тенге. И если ранее такие скачки цен профильным ведомством объяс­нялись импортозависимос­тью, плановыми ремонтными работами на том или ином нефтеперерабатывающем заводе, то в этот раз причиной называют последствия аварийной остановки технологических установок на Атырауском НПЗ, вызвавшие рост биржевых цен на бензин.

Автор обращения депутат Альберт Рау напомнил: повышение стоимости ГСМ вызывает и мультипликативный эффект на конечную цену широкой линейки тарифов, товаров и услуг. При этом после новостей о росте цен на бензин Минэнерго распространило сообщение, что не в ответе за стоимость ГСМ.

– Такая, мягко говоря, странная позиция профильного ведомства свидетельствует об отсутствии у него внятной стратегии и адекватных мер реагирования на рост цен на бензин. Считаем, что Правительству необходимо безотлагательно принять меры по стабилизации ситуации на рынке ГСМ, выработать и внедрить эффективные механизмы регулирования цен на бензин, совместно с Агентством по защите и развитию конкуренции провести расследование на предмет ценового сговора и картельных соглашений на рынке ГСМ, – сообщил Альберт Рау.

Обозначая свою позицию в данном вопросе, в Минэнерго отмечают: цены на нефтепродукты регулируются не государством (на бензин с 2015 года, на дизель с 2016 года), а рынком. В случае низких цен, считают в ведомстве, на внутреннем рынке возникает угроза дефицита в связи с перетоками отечественного продукта на соседние рынки, а в случае высоких цен возможен профицит импортного бензина и, как следствие, затоваривание казахстанских складов отечественным топливом с последующим снижением объемов переработки на НПЗ РК.

В частности, в последние недели наблюдается существенный рост розничных продаж бензина в приграничных регионах.

В сообщении Минэнерго говорится, что коридор низких цен на ГСМ всегда субсидировался недропользователями путем предоставления более низких цен на перерабатываемое сырье. Разница от экспорт­ной цены нефти составляла около 50 долл. за тонну, сейчас она выросла до 80–130 долл. за тонну нефти в зависимос­ти от направления поставки неф­ти. На сегодня цена нефти, поставляемой на переработку на АНПЗ, колеблется на уровне 20–45 тыс. тенге за тонну, что в перерасчете составляет 6,5–15,2 долл. за баррель. При этом рыночные котировки неф­ти на сегодня уже перевалили за 60 долл. за баррель.

В настоящее время по отдельным регионам недропользователи поставляют на внутренний рынок около 75–80% добывае­мого сырья, при том что конт­рактные обязательства сущест­венно меньше.

В министерстве считают: государственное регулирование цен не позволяет оперативно реагировать на внешние факторы – госорганы неохотно идут на пересмотр цен, несмот­ря на объек­тивные условия. Невозможно учесть все конкретные условия каждой АЗС, теряются условия для здоровой конкуренции между ними. Соответст­венно, при введении государственного регулирования следует ожидать установления низких цен, которые могут быть оторваны от объективной ситуации. В перспективе это может привести как к локальным, так и масштабным сбоям в поставке нефтепродуктов.

В дальнейшем потеря доходов от реализации нефти при увеличении объемов ее поставок на внутренний рынок может привести к снижению инвес­тиционной привлекательнос­ти отрасли, а также экспорта нефти и объемов нефтесервис­ных работ.

Если смотреть в динамике – аналогичный уровень цен складывался в Казахстане три года назад в марте 2018 года. Тогда он составил в среднем 162,6 тенге за литр при диапазоне цен от 155 до 172 тенге за литр.

Как отмечается, регулирование цен и создание системы распределения «удешевленных» нефтепродуктов являются малоэффективным и затратным методом. Выгодами низких цен могут воспользоваться не только малообеспеченные граждане, но и жители приграничных районов соседних государств. Кроме того, создаются условия для теневого вывоза нефтепродуктов на экспорт по различным схемам, а также существенные риски для стабильного развития нефтегазодобывающей отрасли.

«С учетом уже выстроенной системы формирования доходов государства и системы защиты социально уязвимых слоев населения, полагаем, что нет альтернативы построению рыночных взаимоотношений, в частности, в секторе торговли ГСМ. То есть через рыночные механизмы обеспечить приток инвестиций в отрасль, рост доходов недропользователей, занятость населения и в конечном итоге налоговые поступления в бюджет. Уже за счет роста налоговых поступлений увеличить расходы по адресной социальной помощи», – говорится в сообщении Минэнерго.

В качестве инструмента по стабилизации внутреннего рынка нефтепродуктов законодательством предусмотрены полномочия Министерства энергетики по регулированию объемов официального экспорта нефтепродуктов. В рамках данного механизма министерством, начиная с января 2021 года, поставки на экспорт были исключены.

Текущий уровень запасов бензина АИ-92 в целом по стране находится на комфортном уровне – благодаря принятым мерам в сравнении с началом года запасы выросли до 270 тыс. тонн. С учетом вышесказанного в Мин­энерго ожидают, что цены на рынке будут стабилизированы.

Между тем рост цен на бензин – это закономерный рыночный процесс, считает эксперт нефтегазовой отрасли Олжас Байдильдинов. По его мнению, падение курса тенге отразилось в том числе на добыче и переработке нефти. При этом в соседних странах бензин стоит на 60–100 тенге дороже.

– Сейчас нефть торгуется в районе 60–65 долларов за баррель, то есть литр сырой нефти из Казахстана стоит около 170 тенге, а 92-й бензин у нас стоит в районе 166–170 тенге. То есть готовый продукт переработки стоит как само сырье. Ни по одному товару нет такого дисбаланса. Сметана и масло всегда стоят дороже молока. Но по ГСМ сложилась такая ситуация, – говорит Олжас Байдильдинов.

Свою точку зрения по данной теме высказал и эксперт нефтегазовой отрасли Жанат Мусабаев, озвучив и ряд предложений.

– Существует налог на транспорт. Водитель небольшого автомобиля, например, платит 10 тысяч тенге в год налога на транспорт. Плюс к этому будет платить еще 5 тысяч тенге в месяц за израсходованный бензин. Получается, что в год человек переплачивает 60 тысяч тенге. Предлагаю государству отменить населению налог на транспорт, потому что потребитель уже заплатил эту цену на бензин, – говорит эксперт. Однако этот вопрос, считает он, требует доработки, поскольку может затронуть уязвимые слои потребителей, например, частных перевозчиков.

Другим предложением эксперта является проведение налоговой реформы, или «налогового маневра», по примеру России. Суть его в кардинальном пересмотре налогообложения нефтяной отрасли, которая позволила сбалансировать как доходность нефтяников, так и ожидания государства. Кроме того, данная реформа позволила отойти от ручного управления рентабельностью и ценами на нефтепродукты в соседней стране путем установления различных механизмов обложения акцизами и, наоборот, возврата их из бюджета в случае изменения конъюнктуры цен на мировых рынках нефти.

Определенные надежды эксперты сегодня связывают с продажей бензина через товарную биржу, но пока там торгуются слишком маленькие объемы – всего 10% от всего объема бензина. 90%, как и раньше, торгуются прямыми поставками и договорами. Отсюда вывод: сделает ли биржа ценообразование прозрачным и удешевит ли ГСМ, покажет время. А пока цена будет формироваться за счет спроса и предложений, считает Жанат Мусабаев.