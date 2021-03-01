Назарбаев обратился к казахстанцам

Политика
Первый Президент Республики Казахстан – Елбасы Нурсултан Назарбаев поздравил казахстанцев с Днем благодарности, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Первого Президента РК.
"Дорогие соотечественники! День благодарности олицетворяет добро, милосердие, взаимопомощь и единство народа Казахстана. Особая символичность этого праздника заключается в том, что он отмечается в первый день весны – время обновления и надежд. И сегодня мы не только вспоминаем о духовном подвиге казахского народа и тяжелых испытаниях, выпавших на долю всех этносов нашей страны, но и с уверенностью смотрим в будущее, надежным фундаментом которого выступают согласие и консолидация казахстанского общества", – говорится в поздравлении.
Елбасы отметил, что значимость единства народа наглядно демонстрируется в преодолении пандемии коронавирусной инфекции. Казахстанцы единым фронтом выступили против нового глобального вызова, угрожающего стабильному развитию государства.
"В год 30-летия нашей Независимости мы еще раз подтверждаем, что путь к процветанию выстроен на прочных нравственных основах, принципах толерантности, уважении к своей истории и любви к нашей общей Родине – Республике Казахстан! Искренне поздравляю всех казахстанцев с Днем благодарности! Желаю всем счастья, здоровья, мира и благополучия!
"Дорогие соотечественники! День благодарности олицетворяет добро, милосердие, взаимопомощь и единство народа Казахстана. Особая символичность этого праздника заключается в том, что он отмечается в первый день весны – время обновления и надежд. И сегодня мы не только вспоминаем о духовном подвиге казахского народа и тяжелых испытаниях, выпавших на долю всех этносов нашей страны, но и с уверенностью смотрим в будущее, надежным фундаментом которого выступают согласие и консолидация казахстанского общества", – говорится в поздравлении.
Елбасы отметил, что значимость единства народа наглядно демонстрируется в преодолении пандемии коронавирусной инфекции. Казахстанцы единым фронтом выступили против нового глобального вызова, угрожающего стабильному развитию государства.
"В год 30-летия нашей Независимости мы еще раз подтверждаем, что путь к процветанию выстроен на прочных нравственных основах, принципах толерантности, уважении к своей истории и любви к нашей общей Родине – Республике Казахстан! Искренне поздравляю всех казахстанцев с Днем благодарности! Желаю всем счастья, здоровья, мира и благополучия!