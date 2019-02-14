Назначен новый заместитель акима Астаны

Распоряжением акима Астаны заместителем главы города назначен Арман Турлубек, передает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.
Новый заместитель акима будет отвечать за вопросы энергетики, коммунального хозяйства, охраны окружающей среды.
Турлубек Арман Алашулы - уроженец Карагандинской области, родился 6 мая 1971 года. Образование экономическое, техническое. Окончил Алматинский институт энергетики и связи, Казахскую государственную академию управления. С 1999 года работал в системе акимата по Карагандинской области: директор департамента энергетики и связи и коммунального хозяйства, аким города Сатпаева.
С 2008 по 2010 годы работал заместителем акима Карагандинской области по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и тарифной политике. С 2010 по 2014 годы был председателем Комитета государственного энергетического надзора Министерства индустрии и новых технологии Республики Казахстан. С 2014 по 2016 годы занимал ответственные должности в Министерстве по инвестициям и развитию РК. С 2016 года трудился акимом района Сарыарка города Астаны.
Награжден медалями "10 жыл Астана", медаль "Ерен еңбек үшін" и почетным нагрудным знаком "Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген энергетигі". Имеет почетное звание "Заслуженный энергетик СНГ". Женат, имеет троих детей.
Как теперь будут изучать языки в школах, разъяснил глава Минпросвещения РК
О новшествах в новом учебном году рассказали профильные министерства
Мужчину изрезали ножом на автовокзале в Жетысуской области
Сокровища курганов Сарыарки
В столице Казахстана прошло самое престижное соревнование по триатлону серии IRONMAN («Железный человек»)
Об имантауских петуниях узнала вся страна. Как сельский бизнес стал историей успеха
Казахстан занял первое место на чемпионате Азии по спидкубингу
Историки, вооруженные лопатой
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 16 августа
Место особое, правила те же
Осколки бесправия
Атмосфера здесь нездоровая
«Реал» вновь сильнейший
На пути к большому успеху
Нужен индекс цен
Серость и сырость
Любовь к поэзии живет
Вкусно и безопасно
Опубликован список обладателей образовательных грантов
Тела женщины с детьми нашли в квартире в Алматы: о страшных криках рассказали соседи
МВД начал рассылать казахстанцам SMS с предупреждениями
Пропавшая в Костанайской области 5-летняя девочка найдена мертвой
Как поддержать хлеборобов и спасти нынешний урожай пшеницы, ячменя и семян подсолнечника от возможного критического снижения цен на внешних рынках, обсудили в столице участники заседания «круглого стола», организованного Зерновым союзом РК
На рассылку о новом локдауне с 1 сентября ответили в Минздраве
Стало известно, когда опубликуют список обладателей образовательных грантов
Убившей свою мать актюбинской школьнице вынесли приговор
Землетрясение зафиксировано в Алматинской области
Лесники попали в категорию самых низкооплачиваемых профессий
Молния ударила в самолет Air Astana
Истории от прокурора: о судебных ошибках, коррупции и Новом Казахстане
Минэнерго предупредило казахстанцев о вирусной рекламе в соцсетях
И ТЭЦ готовы даром передать
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 10 августа
В Северо-Казахстанской области назначена дата начала уборочной страды
Прежде чем выносить обвинительный приговор, не мешало бы и в зеркало взглянуть
Правда ли Акколь такой умный, как о нем рассказывают?
Прочитай книгу, получи ягненка
Тайна письма Абая
Восемь земельных участков Храпунова в Восточном Казахстане будут конфискованы
Учебный год планируется продлить на две недели в Казахстане
Вопрос о своей отставке после критики Токаева прокомментировал министр экологии
Мужчина с ножом напал на женщину в Алматы
Крупнейший оптовый рынок Алматы вернут государству
Нашумевшее видео с "женой прокурора" прокомментировали в полиции Шымкента
Убил знакомого из-за сообщения в WhatsApp житель Нур-Султана
Динара Садуакасова отказалась участвовать в шахматной олимпиаде
"Квартет" юных разбойников с ножом избивал и грабил прохожих в Алматы
Тела многодетных супругов нашли в запертой квартире в Атырау
Изнасилование 11-летнего мальчика расследуют в Алматы
Рассылку об отмене поездов из-за коронавируса прокомментировали в КТЖ
Закутанного в целлофан мужчину обнаружили во дворе дома в Экибастузе
Следы обитания древних людей ищут в Казахстане ученые-археологи
Цифровое пространство в Казахстане изменится в ближайшее время
Льготное дизтопливо для уборки урожая перепродавали предприниматели в Казахстане
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 22 июля
Какие ковид-ограничения при переходе в "желтую" зону могут ввести в Нур-Султане
В каком случае введут локдаун в Казахстане, рассказали в Минздраве
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 6 августа