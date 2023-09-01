Назначен новый заместитель акима ЗКО

По согласованию с администрацией президента РК и распоряжением акима Западно-Казахстанской области заместителем акима области назначен Калияр Айтмухамбетов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу облакимата.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Айтмухамбетов Калияр Шадиярович родился в 1969 году.

Окончил Западно-Казахстанский сельскохозяйственный университет и Западно-Казахстанский инженерно-гуманитарный университет по специальностям «бухгалтер-финансист», «бакалавр юриспруденции».

Трудовую деятельность начал в 1986 году рабочим совхоза «Кызылкульский» Чингирлауского района.

В разные годы работал главным специалистом отдела внутренней политики и социальной сферы аппарата акима Чингирлауского района, начальником отдела занятости и социальной защиты населения Чингирлауского района, руководителем аппарата акима, заместителем акима Чингирлауского района, руководителем управления координации занятости и социальных программ ЗКО.

До нового назначения работал акимом Акжаикского района Западно-Казахстанской области.

Калияр Айтмухамбетов будет курировать вопросы энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, предпринимательства и индустриально-инновационного развития, сельского хозяйства, земельных отношений, природных ресурсов и регулирования природопользования, ветеринарии.