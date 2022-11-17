Фото пресс-службы МИИР РК
Кадровые назначения

Назначена заместитель председателя Комитета автомобильных дорог МИИР РК

Приказом министра индустрии и инфраструктурного развития РК на должность заместителя председателя комитета автомобильных дорог назначена Анар Габдуллина, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МИИР РК.

Габдуллина Анар Момынгазиновна родилась 11 января 1980 года. Окончила Павлодарский государственный университет им. С.М.Торайгырова, Восточно-Казахстанский государственный технический университет им. Д.Серикбаева, а также Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации по специальностям: городское строительство и хозяйство, строительство дорог и аэродромов, государственное и муниципальное  управление.

Габдуллина Анар Момынгазиновна обладатель нагрудного знака «Құрметті жолшы».

Трудовую деятельность начинала в 2003 году инженером-сметчиком 2 категории. Затем, в разные годы работала ведущим специалистом Павлодарского областного департамента Комитета автомобильных дорог МТК РК, главным специалистом отдела контроля качества и приемки работ, руководителем отдела эксплуатации и безопасности движения Павлодарского областного департамента, начальником отдела контроля качества и приемки работ. С 2011 года работала главным экспертом Управления науки, качества и концессионных проектов Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций РК, главным экспертом Управления эксплуатации и мобилизационной подготовки, далее руководителем данного Управления, главным экспертом Управления строительства и реконструкции, руководителем управления подготовки проектов, руководителем  управления науки и качества работ, руководителем  управления качества работ и развития местной сети Комитета.  

С сентября 2019 года по настоящее время занимала должность руководителя управления развития местной сети Комитета автомобильных дорог Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

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