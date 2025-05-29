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Спикер отметила, что сегодняшние множественные кризисы, связанные с тектоническим сдвигами, подрывают принципы глобального управления, сформированные 80 лет назад, а мультимодальные системы разломлены под весом растущей многополярности.

– Я верю в то, что малые государства наряду со средними державами должны поддерживать эффективный мультикультурализм в ООН, – отметила Гордана Силяновска-Давкова. – Для этого требуются существенные реформы, которые соответствовали бы демократическому пакту. Совбез должен расширяться, демократизироваться, чтобы стать более подотчетным и более ответственным в сохранении международного мира и безопасности. Генеральная ассамблея и Международный суд должны стать более авторитетными. Спустя 80 лет со дня основания ООН, я думаю, мы готовы к тому, чтобы назначить Генсеком женщину, потому что в мире, где доминируют сильные мужчины с оружием, мы нуждаемся в сильных женщинах с мудростью.

Ведь сегодня, по мнению спикера, важно предпринять все усилия для устойчивости институтов, которые смогут пережить вызовы современности.

– Без многосторонних институтов, процедур международного права и принципов его соблюдения, для того чтобы защищать слабых, мы обречены на то, что сильные будут поступать, как они пожелают. В результате, мы можем оказаться в будущем, где царствуют конфронтация, подкрепляемая воздействием климатического кризиса, – отметила она.

Как подчеркнула спикер, ни одна страна не может провести эти реформы в одиночку. Но малые и средние государства, которые не имеют стремления к гегемонии, в интеграции своих усилий могут руководствоваться моральными принципами и инновационным лидерством.