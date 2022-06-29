Названа причина массовой гибели чаек в Атырауской области

Птичий грипп стал причиной массовой гибели чаек на месторождении Кашаган в Атырауской области, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

В Атыраускую областную территориальную инспекцию лесного хозяйства и животного мира поступила информация от представителей компании «Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н.В.» (NCOC) о том, что на двух искусственных островах месторождения «Кашаган», где ведется добыча нефти, выявлены факты массовой гибели птиц (чаек черно-пестрой породы) – 2 750 штук.

В связи с этим была создана комиссия по установлению причин гибели птиц, организован выезд на указанную территорию, где были проведены профилактические осмотры, взяты на исследование пробы воды, почвы и воздуха, трупов птиц для установления причин их гибели.

«Из Национального референтного центра по ветеринарии комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства РК был получен ответ, что из проб павших птиц выявлен положительный результат на птичий грипп АН5», – сообщили в областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира.

В связи с этим на всей территории Атырауской области проводился полный контрольный мониторинг.

«В ходе проведения мониторинга на территории острова Шалыга, расположенного в северной части Каспийского моря – на территории Государственного природного резервата «Акжайык», были выявлены факты гибели птиц чаек, в том числе чегравы – 1 тысяча штук, черноголового хохотуна – 1 200 штук, хохотуньи – 300 штук. Общее количество погибших птиц на острове Шалыга составило 2 500», – уточнили в ведомстве.

В резервате «Акжайык» изъяты биоматериалы павших птиц для установления в лабораторных условиях причин их гибели. Биоматериалы направлены в Институт микробиологии и вирусологии города Алматы.

Причина гибели птиц на территории резервата «Акжайык» будет объявлена после подведения итогов проб.

В настоящее время на территории Атырауской области проводится полный мониторинг состояния птиц.