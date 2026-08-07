«Шить» будущее своими руками

Еще недавно она жила по обычному распорядку домохозяйки: семья, дети, домашние хлопоты... Между тем за плечами у нее опыт работы на одном из крупных промышленных предприятий Шымкента.

Сегодня Салима снова трудится на производстве. Ее рабочее место – в новом швейном цехе в Ленгере, где она занимается подготовкой деталей будущей спецодежды.

– Здесь работаю полгода, – рассказывает она. – Раньше трудилась на «Химфарме», но после замужества осталась дома. Ко времени открытия этой фабрики дети подросли, младшему уже семь лет, и я решила снова выйти на работу. Правда, всему пришлось учиться заново.

В ее обязанности входит разметка деталей: она наносит линии, по которым к спецовке будут пришиваться светоотражающие элементы и карманы. Салима говорит, что работа ей нравится.

История этой молодой женщины – одна из многих, чьи страницы сегодня пишутся на новом швейном производстве в Толебийском районе. Рядом с Салимой на швейной фабрике трудятся более 150 коллег. Все они местные жительницы.

Предприятие выпускает спец­одежду для российских железнодорожников. Здесь шьют зимние и летние комплекты: куртки, съемные утепленные элементы, брюки, капюшоны. Параллельно фабрика выполняет заказы для казахстанских компаний, в том числе строительных организаций, которым необходима специальная рабочая одежда.

– За смену фабрика выпускает около 250 рабочих комплектов, – рассказывает руководитель цеха Гульжан Калимбетова. – Одна из особенностей предприятия – ставка на обучение собственных специалистов в условиях реального производства. В Ленгере, как и во многих населенных пунктах страны, существует проблема нехватки квалифицированных кадров.­ Поэ­тому решили не ждать готовых специалистов, а обучать их своими силами. Приобрели новое швейное оборудование, осво­ить которое несложно, особенно молодым.

Для многих женщин работа на фабрике стала возможностью трудиться рядом с домом. Часть швей приезжает из окрестных с Ленгером населенных пунктов, а потому рабочий график на производстве адаптирован под их потребности.

– Мы сделали так, чтобы работа заканчивалась в 17.00, – отмечает руководитель цеха. – Это удобно для иногородних. На предприятии созданы необходимые бытовые условия: есть места для отдыха, душевые, молельная комната.

Ткани для изготовления спецовок поступают от российских партнеров. Фабрика выполняет непосредственно пошив, после чего готовые изделия передаются заказчику. Такая модель позволяет региональному производству включаться в международные производственные цепочки.

Но планы ленгерских швейников не ограничиваются нынешними объемами. В перспективе здесь рассчитывают расширять производство, увеличивать число рабочих мест и привлекать новых специалистов.

Для Ленгера и всего Толебийского района появление такого предприятия имеет особое значение. Здесь создаются не просто рабочие места. Здесь формируется новая производственная среда, благодаря которой жители могут получать стабильный доход, не уезжая из родного района.

Салима Баситова – лишь один тому пример. Когда-то моя собеседница оставила производство ради семьи. Сегодня вернулась к работе благодаря тому, что другое современное предприятие открылось рядом с домом.

– Я получила больше, чем работу, – утверждает Салима. – Для меня важно снова почувствовать себя востребованной, чтобы «шить», как мы шутим между собой, свое будущее своими руками.