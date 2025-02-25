Названы претенденты на «Золотой мяч»

На сайте Goal представили обновленную версию претендентов на «Золотой мяч». В ней перечислены 20 наиболее вероятных на данный момент обладателей награды, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Sport24.ru
Топ-20 выглядит следующим образом:
1. Мохамед Салах, «Ливерпуль»
2. Килиан Мбаппе, «Реал»
3. Рафинья Диас, «Барселона»
4. Ламин Ямаль, «Барселона»
5. Роберт Левандовски, «Барселона»
6. Винисиус Жуниор, «Реал»
7. Джуд Беллингем, «Реал»
8. Гарри Кейн, «Бавария»
9. Флориан Вирц, «Байер»
10. Джамал Мусиала, «Бавария»
11. Усман Дембеле, «ПСЖ»
12. Антуан Гризманн, «Атлетико»
13. Лаутаро Мартинес, «Интер»
14. Хулиан Альварес, «Атлетико»
15. Педри, «Барселона»
16. Вирджил ван Дейк, «Ливерпуль»
17. Эрлинг Холанд, «Манчестер Сити»
18. Майкл Олисе, «Бавария»
19. Александер Исак, «Ньюкасл»
20. Виктор Дьекереш, «Спортинг»
Предыдущий «Золотой мяч» был вручен 28 октября 2024-го и в мужском футболе его выиграл Родри, который сейчас не выступает из-за травмы.