Названы причины экстренной остановки поезда "Алматы - Петропавловск"

В АО "НК "КТЖ" пояснили причины экстренной остановки поезда "Алматы - Петропавловск", передает Kazpravda.kz.

"21 сентября на перегоне Мырза – Шокай участка Караганды – Астана было остановлено движение поезда "Алматы-2 – Петропавловск" из-за возгорания в техническом вагоне, расположенного в конце состава. В соответствии с Правилами перевозок пассажиров поездной бригадой были приняты меры по локализации пожара и обеспечению безопасности пассажиров. Людей переместили в безопасную часть поезда", – проинформировали в компании.

Сообщается, что на место происшествия прибыл пожарный поезд со станции Караганды, пожар локализован. Пострадавших нет.

"Все пассажиры поезда №105 (184 человека) пересажены на поезд №3/4 сообщением "Алматы - Астана-Нурлы жол" (Тальго - прим. автора) и доставлены в Астану. В настоящее время организована посадка пассажиров до станций назначения. Техническое обслуживание вагонов Talgo осуществляет компания Patentes Talgo", – дополнили в пресс-службе компании.

Отмечается, что для проведения расследования создана комиссия АО "НК "КТЖ".

Ранее сообщалось, что движение поезда "Алматы - Петропавловск" экстренно остановили из-за технической неисправности.