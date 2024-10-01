Не было бы счастья, да несчастье помогло

Сейчас это самый новый, модный и стильный район Костаная, пусть и один из отдаленных от центральной части областного центра. Здесь, вокруг двух десятков пятиэтажек, будет сосредоточено строительство коттеджей. Всего планируется возвести порядка 2 000 таких строений. Во многих из них уже ведутся отделочные работы как внутри, так и снаружи.

Когда моя машина свернула на недавно выложенную асфальтированную внутриквартальную автодорогу, открылся впечатляю­щий вид на стройплощадку, напоминающую большой муравейник. А в глубине красовались краснокирпичные одноэтажные домики, словно солдатики, выстроенные в ровный ряд на пустыре. Все они, как один, прямоугольной формы, площадью 100 «квадратов», с прилагающими земельными участками в восемь соток. Кстати, нечто подобное уже приходилось видеть, только в Аулиекольском районе. Точно такие же дома отстроили погорельцам, лишившимся крова в результате лесного пожара в сентябре 2022 года. Очевидно, что их возводили по одному типовому проекту.

К обозначенному месту встречи подошли три женщины. «Маловато для 14 семей, пару месяцев назад справивших здесь новоселье», – промелькнуло в голове. Но вскоре выяс­нилось, что жилыми стоит считать лишь половину домов. Семь семей до сих пор не переехали.

Кто-то бывает наездами, периодически присматривая за своими наделами, а Светлана Шумакова приезжает в новенький дом через каждые два дня, то есть когда в рабочем графике значится выходной. Женщина плотно занялась огородом: уже высадила три грядки клубники, пока еще мысленно разбила учас­ток под грядки с морковью и чес­ноком, которые вот-вот засеет в зиму, а также под помидоры и огурцы, перец и баклажаны. В общем, стандартный набор дачника для будущего сезона.

– Внутри дома мы еще ничего не обустраивали. Думаю, зимы на это должно хватить. В первую очередь решили заняться огородом. Полностью все перепахали. Поскольку земля здесь сама по себе плохая – в основном песок и глина, – мы привезли целый КамАЗ чернозема. Но вот беда: когда грузовой автомобиль заехал во двор, вся брусчатка осела. Та же картина и возле входа. В результате образовалась огромная дыра, которая идет прямо под дом. Подрядчику позвонили. Он не отказывается, но пока не появился, – рассказала Светлана Шумакова.

Женщина вместе с супругом по-прежнему живет в затоп­ленном­ весной­ доме на Колесных рядах. И хотя там уже провисает крыша, зато есть все коммуникации: свет, вода, а главное – газ. В «Кунае» запуск голубого топлива еще не произвели, так что переехавшим сюда новоселам приходится обогревать свои дома тепловыми пушками и масляными батареями. Пока в регионе царствует бабье лето, и это спасает. Впрочем, в акима­те обещают запустить газ до наступления серьезных холодов.

– При заселении жителей сразу предупредили, что газ будет примерно к отопительному сезону. Сейчас мы завершили работы по газу в этом микрорайоне и ориентировочно до 5–10 октября зарегистрируем акт ввода. Только после этого «КазТранс­Газ Аймак» запустит голубое топливо. Подачу в дома произведут до 15 октября, – сообщил руководитель отдела строительства акимата Костаная Арсаин Байдаулетов.

А пока госорганы решают воп­росы подключения коммуникаций, рискнувшие заселиться в недавно возведенные дома обустраиваются на новом месте.

Жилище Людмилы Гавришко выделяется среди всех остальных. Рука творческого человека видна за версту: в палисаднике роскошным букетом радуют глаз цветы, в огороде укрепляются еще болею­щие после пересадки молодые деревца и кустарники. Людмила – пенсионерка, потому успела похлопотать не только по дому, но и придомовую территорию привела в порядок. Собственноручно смастерила дорожку из вторичной брусчатки, а теперь занимается обустройством пруда, да не простого, а с подсветкой, водопадом и фонтаном.

Точно такой же у нее был и в старом доме. Часть материалов привозит оттуда. Уже натащила груду камней, которые будут служить декором у основания. Соседствует с будущим архитектурным декором сад. И, конечно же, виноградник. Все саженцы Людмила привезла со старого места. А еще кучу стройматериалов, которыми забит весь задний двор – в быту все пригодится. На будущий год хозяйка планирует строить сарай и летнюю кухню, по проекту ведь хозпостройки не прилагаются.

Жить сейчас приходится на два дома. На старом месте еще осталось кое-какое имущество, которое усердно сторожит верный пес. Пока он не переселится в свой новый дом, Людмила навещает его каждый день. Ездить приходится много и часто. Выручает машина – старенькая легковушка, которая служит Людмиле верой и правдой уже четверть века. А нынче это вообще незаменимая штука, ведь путь от «Куная» до Колесных рядов не самый близкий.

На пороге нас встретил маленький Марси. Между прочим, породистый котенок, как того требует традиция, первым переступил порог дома и пошел сразу налево. В этой комнате Людмила и обустроила гостиную. Здесь за обеденным столом часто собирается вся семья – дети, внуки. Вместе вспоминают, как пережили весенний потоп и нарадоваться не могут новому жилищу.

– Дом просто шикарный. Комнаты большие, светлые, чистые. Я даже обои клеить не буду, ведь сейчас модно, чтобы стены были просто аккуратно оштукатурены, – старается следовать новым трендам Людмила Гавришко. – Почти всю мебель и технику пришлось покупать. Сохранить удалось только телевизор и колонку-караоке. Когда пошла вода, я их сразу в машину затолкала. Кровать осталась. Она у меня железная, так что в воде не тонет. А матрас я сама отстирала и просушила. Спасли и мое любимое кресло-качалку. Оно хоть и плавало под потолком, но удалось его просушить.

Все еще выветривается и кухонная мебель. Нижняя часть гарнитура тоже полностью ушла под воду, но он особо дорог Людмиле и менять его она не собирается. Останется в доме и старенький холодильник, в котором нынче охлаждаются соленья и варенья. А в новом, подаренном местными властями на новоселье, хранятся основные продукты. Кстати, с продовольствием у всех пострадавших от паводка полный порядок. У Людмилы для гумпомощи, которой хватит еще на несколько месяцев, отведены специальные шкафчики. Здесь и макароны, и крупы, и даже порошки. Все это добро хранится в кочегарке – довольно вместительном помещении, соседствующем с кухней.

– В кочегарке у меня и кладовка, и стиральная машина стоит. Очень комфортный и уютный дом. Но больше всего меня удивило, что в уборной есть дополнительная раковина. Как это удобно! Ничего подобного никогда прежде не видела! – говорит хозяйка.

Новым наделам рада и соседка Людмилы – мама шестерых детей Гульнур Нурпеисова. Их прежний дом был тоже трехкомнатный, но меньше по квадратуре. Теперь же места хватает для всей большой семьи. Расширились и земельные владения – огород в восемь соток вместо прежних четырех. Дети уже пропололи весь сорняк, готовятся к будущему сезону. Одна проблема – некуда девать мусор.

– Эти дома нам еще не передали в собственность, поэтому мы не можем заключить договоры с коммунальными службами. Свет и воду пока оплачивает государство, а вот как быть с мусором, даже не знаем. Пока складируем возле дома, но долго так продолжаться не может, – разводит руками Гульнур Нурпеисова.

В акимате этот вопрос обещают решить еще раньше, чем с подключением газа.

– Людям пошли навстречу, понимая, что они остались без жилья, и в рекордные сроки отстроили дома. Но вот оформить документы так быстро не получается. Акт ввода объектов в эксплуатацию подписан, на этой неделе заключим договоры, и люди могут обращаться в ЦОН, чтобы зарегистрировать свое право на имущество, – пояснили в отделе жилищных отношений.

Как только все жилищно-бытовые проблемы уладятся, жители домов 35 квартала микрорайона «Кунай» планируют устроить большой той: с казаном плова и песнями под спасенную от большой воды колонку-караоке. Все старые соседи с Колесных рядов стали большой и дружной семьей, которую сначала объединило горе, а потом – и общая радость.