Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Депутат Сената Жанна Асанова предлагает системно решить проблему информационного вакуума в больницах. Соответствующий депутатский запрос она озвучила на пленарном заседании Сената, передает корреспондент Kazpravda.kz

В запросе отмечается: несмотря на устойчивую работу системы здравоохранения и своевременность оказания экстренной помощи, в приемных отделениях и стационарах регулярно возникают напряженные ситуации особенно при экстренной госпитализации, переводе пациентов в реанимацию, нахождении на операции и поступлении детей.

«Проблема чаще всего связана не с качеством лечения, а с разрывом коммуникации. Лечащие врачи заняты оказанием помощи, сотрудники регистратуры не владеют актуальной клинической информацией, а единого канала оперативного информирования родственников в стационарах нет», - констатировала сенатор.

По ее мнению, это приводит к ряду негативных последствий: дополнительной нагрузке на медперсонал, росту конфликтности в приемных отделениях, появлению посреднических и незаконных практик получения сведений, а также рискам нарушения врачебной тайны и защиты персональных данных.

В качестве системного решения предлагается создать единый организационно-цифровой контур информирования родственников пациентов.

«В частности, речь идет о запуске контакт-центра по принципу «единого окна», через который родственники могли бы получать базовую подтвержденную информацию о статусе пациента - факт госпитализации, отделение, нахождение в реанимации или на операции, режим посещений и время обратной связи. При этом подчеркивается: расширенная клиническая информация должна предоставляться только при наличии соответствующих полномочий и согласия пациента», - предлагает депутат.

Отдельный блок предложений касается защиты персональных данных - предлагается внедрить идентификацию заявителей по ИИН с двухфакторной верификацией, подтверждение родственной связи через государственные реестры, а также возможность заранее назначать доверенных получателей информации при плановой госпитализации.

«Кроме того, считаем необходимым интегрировать новый сервис с медицинскими информационными системами, фиксировать все обращения и ввести единые стандарты коммуникации в стационарах - от назначения ответственных лиц до типовых скриптов для операторов и медперсонала. Реализовать инициативу предлагается через пилотный проект в 2–3 регионах с последующим масштабированием», - добавила сенатор.

Жанна Асанова уверена, что внедрение единого канала информирования позволит снизить конфликтность в больницах, разгрузить врачей от несвойственных функций и повысить доверие граждан к системе здравоохранения при строгом соблюдении врачебной тайны.