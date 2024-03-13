Не хуже импорта, а еще – дешевле

Большинство хозяек для стирки белья и уборки используют импортные средства. Благодаря рекламе они знают, что «Персил» справляется с пятнами, которые бывает трудно вывести. «Домес­тос» убивает все микробы, а «Фейри» не оставляет от жира на посуде ни следа.

Отечественных производителей такая популярность завозной продукции удручает. Поэтому карагандинские предприниматели решили доказать, что отечест­венная бытовая химия может быть не хуже импортной. Они зарегистрировали торговую марку Wec trade и стали выпускать экологичные гели для стирки, кондиционеры для белья, средства для мытья посуды, пола и сантехники.

– Мы проанализировали состав продукции Procter & Gamble и Henkel и поняли, что производим моющие средства из одного и того же сырья. Только наша торговая марка не такая раскрученная, – рассказывает директор карагандинской фирмы Wec trade Вячеслав Цой. – Отмечу, что всю свою продукцию мы создаем с нуля. Все рецептуры и составы – это наши собственные разработки. В чем их преимущество? В том, что они адаптированы под клиента. Принцип нашей работы такой: мы не продаем то, что производим, а производим то, что продается.

Создавать линейку бытовой химии карагандинское предприя­тие начало в 2018 году. Ставку сделали на клиентоориентированность. Обращались к потенциальным покупателям, спрашивали: какие свойства чистящего или моющего средства им нужны? Одни говорили о необходимости 100-процентной эффективности, другие – о важности отсутствия запаха, третьи – о возможнос­ти бережного воздействия на кожу рук.

Именно так создавался гель для мытья посуды. Компания обратилась в одну из карагандинских столовых и поинтересовалась, средство с какими характеристиками им необходимо. Прозвучало два основных критерия: полная смываемость вещества и мягкое воздействие на кожу рук. Второе особенно важно, поскольку работники столовой моют посуду в течение восьми часов. Пользоваться перчатками все это время они не могут, и кожа рук становится мягкой и уязвимой для бактерий.

В результате химики-технологи компании Wec trade разработали несколько образцов моющих средств. Работники столовой их протестировали и выбрали то, что подошло им больше.

Цены на бытовую химию made in Karaganda чуть ниже, чем на импортные аналоги. При этом надо признать, что качественный товар дешевым не бывает. Сырье для производства закупается в странах Европы, в Южной Корее и Египте.

– Мы выигрываем в цене за счет того, что являемся местным произво­дителем, – отмечает предприниматель Вячеслав Цой. – Но эта ценовая разница небольшая – максимум 20%. Если хозяйка привыкла покупать «Фейри» за 500 тенге, а наше средство стоит 400, то она все равно возьмет то, к чему привыкла. Нужна существенная разница, чтобы покупатель хотя бы присмотрелся к отечественной новинке. Но добиться этой разницы, используя качественные компоненты, не получится. Поэтому мы, создавая моющее или чистящее средство, решили сосредоточиться только на том его свойстве, которое важно для клиента. В этом случае у нас появ­ляется возможность соблюсти баланс между качест­вом и ценой.

У компании Wec trade есть собственная мини-лаборатория, где работают квалифицированные химики-технологи. Они проверяют качество готовой продукции, создают новые моющие средства и улучшают те, что уже поставлены на поток. Специалисты принципиально не используют хлор, фосфаты, SLS. Они понимают: эти вещества очень вредны как для человека, так и для окружающей среды.

– Вся наша продукция – биоразлагаемая, – отмечает карагандинец Вячеслав Цой. – То есть мы используем в своем производстве только те компоненты, которые сами разлагаются в природе. Грубо говоря, даже если вы постираете белье с нашим гелем и выльете эту воду в огород, то у вас на том месте и дальше все прекрасно будет расти. Мы не применяем фосфаты, потому что не распадаются, а накапливаются в почве. Потом эти вещества через воду попадают в продукты и накапливаются в организме человека, где становятся катализаторами заболеваний.

Компанию Wec trade можно назвать малым предприятием. Штат его сотрудников – чуть более 40 человек. Фирма ежемесячно выпускает до 150 тонн чистящих и моющих средств и сбывает их во всех крупных городах Казахстана.

Отечественный производитель пользуется мерами господдерж­ки. Фонд развития предпринимательства «Даму» субсидировал процентную ставку по его кредиту, что дало возможность купить новую разливочно-этикеровочную линию. Теперь фасовка бытовой химии made in Karaganda происходит автоматически. Кроме того, в рамках господдержки предприятие получило льготный кредит на пополнение оборотных средств.

В планах предприятия – в течение трех лет расширить ассор­тимент отечественных мыломоющих средств и увеличить их производство до 350–450 тонн в месяц, что вполне реально. Самое важное для отечественного произво­дителя – чтобы покупатели поддерживали его своим спросом.