Фото: Минторговли РК

Вчера министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев в рамках рабочей поездки посетил город Алматы, где провёл встречу с представителями предпринимательского сообщества по вопросам модернизации торговых рынков.

В ходе встречи обсуждены проблемные вопросы, возникающие при реализации проектов модернизации. Особое внимание было уделено системным ограничениям, на которые указывают владельцы рынков, а также необходимости совместной проработки путей их решения.

Министр отметил, что Алматы сохраняет статус ключевого центра внутренней торговли страны. По итогам января–марта 2025 года объём реализации по внутренней торговле составил 5 149,4 млрд тенге. Индекс физического объёма состтавил 103,1%, превысив плановый показатель (102,9%). Удельный вес внутренней торговли города Алматы в республиканском объёме составил 36,2% — наивысший среди всех регионов. Объём розничной торговли за этот период составил 1 447,7 млрд тенге (ИФО — 106,8%), оптовой — 3 678 млрд тенге (ИФО — 101,7%).

Данные показатели подтверждают необходимость дальнейшего совершенствования устойчивой, современной торговой инфраструктуры. Для дальнейшего роста требуется активное внедрение цифровых решений и современных форматов торговли. В этой связи одним из приоритетных направлений остаётся модернизация торговых рынков.

На протяжении последних 10 лет в стране реализуется масштабная программа по модернизации рынков. В городе Алматы функционируют 59 рынков, из которых около 70% уже модернизированы. В прошлом году в Алматы завершены работы на шести рынках. Согласно утверждённому графику, до конца текущего года запланировано завершение работ ещё на десяти объектах. В настоящее время активная модернизация ведётся на четырёх из них.

В то же время на шести рынках имеются риски несоблюдения утверждённых сроков. Среди причин: ограничения по использованию земельных участков, технические условия, административные барьеры и дефицит финансовых ресурсов. В связи с этим министр поручил обеспечить усиление координации между ответственными государственными органами и субъектами бизнеса, а также установить системный мониторинг хода реализации проектов.

«Мы должны привести базары в соответствие с требованиями нормативных технических актов — строительных, противопожарных, санитарно-эпидемиологических, — которые действуют в нашей стране с момента обретения Независимости», - отметил министр торговли и интеграции РК.

Министр подчеркнул, что город Алматы является не только крупнейшим финансовым и торговым центром страны, но и площадкой внедрения передовых решений. С 1 ноября 2024 года совместно с Халык Банком реализуется пилотный проект «Digital Bazar». На текущий момент в проект вовлечены 7 рынков города Алматы и Алматинской области, к сервису подключены 4 276 клиентов. Реализация проекта, развитие электронных торговых платформ, внедрение безналичных расчётов и интеграция с финансово-технологическими решениями демонстрируют высокий уровень цифровизации торговой сферы мегаполиса.