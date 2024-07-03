Как правильно выбрать мороженое - советы санврачей

По каким признакам можно определить, испорчено ли мороженое, рассказали санврачи, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет санэпидконтроля

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В первую очередь медики рекомендуют обратить внимание на признаки повторной заморозки продукта: потеря первоначальной формы, капли воды или кристаллов льда.

«Вздутая упаковка мороженого явялется признаком просроченного мороженого. При неправильном хранении оно приобретает нехарактерный привкус, глазурь покрывается белым налетом», - отметили в комитете.

При покупке необходимо обращать внимание и на состояние холодильной камеры. Она должна быть чистой, без посторонних продуктов и запахов.

По мнению санврачей, не стоит покупать мороженое на улице и на развес. Однако если все-такие покупатели решились приобрести продукт на улице, важно оценить внешний вид продавцов: они должны быть в специальной форме и пользоваться одноразовыми перчатками.



