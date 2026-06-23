Не только солнце, воздух и вода

Туризм
Наталия Портнягина
собственный корреспондент по ЗКО

Для развития зон отдыха нужен системный подход

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Каждое лето главная жемчужина Приуралья озеро Шалкар собирает десятки тысяч любителей активного отдыха на природе. В жаркий сезон берег озера превра­щается в настоящий туристический городок: одних только юрт здесь устанавливают более ста. Те, кто не успел арендовать юрту, ставят палатки, натягивают навесы и пологи. Рядом дымят мангалы и самовары.

Главное развлечение – купание. Вода здесь как в море – солоноватая, лечебная, прогретая солнцем. Местные жители наладили реализацию прохладительных напитков, мороженого, выпечки, катают желающих на лощадях. Сюда приезжают в основном своим ходом. Но есть и турагентства, которые предос­тавляют транспортные услуги.

Несмотря на, казалось бы, огромный туристический потенциал Шалкара, крупные инвесторы не торопятся вкладываться в его развитие. Официально здесь работают порядка десяти индивидуальных предпринимателей. Это те, что сдают в аренду юрты, мангалы, самовары. В большинстве же получающие здесь доход местные жители не видят смысла в официальном оформлении бизнеса: купальный сезон на озере длится всего два-три месяца.

Одним из сдерживающих факторов является отсутствие базовых коммуникаций. До сих пор до берега не подведены электричество и питьевая вода. По словам акима Шалкарского сельского округа Теректинского района Шантемира Тлешжана, проектно-сметная документация по строительству электролинии до коммунального пляжа готова. ЛЭП придется вести до ближайшего поселка Сарыомир – 3,4 км. Это обойдется бюджету в 35 млн тенге.

Ежегодно перед сельским акиматом стоят задачи не такие масштабные, но не менее актуальные. Снова требуют ремонта подъездная дорога, съезды к берегу. Необходима очистка от зарослей травы и кустарников, которые превратились в свалки и отхожие места. Из-за характерной структуры и состава почвы ямы для туалетов приходится рыть каждый сезон.

– На подъездных дорогах нужно установить бетонированные санитарные узлы, а на берегу – биотуалеты, – говорит аким округа. – Тех, что есть, недостаточно. Также необходимо организовать парковочные мес­та – сейчас отдыхающие ставят машины как попало. Нужны раздевалки, лежаки. Не хватает мусорных баков. Всего их установлено 25 штук, дополнительные средства в бюджете не предусмотрены.

Неудобства отдыхающим доставляет свободно гуляющий скот. Как отмечают в акимате, причина – в отсутствии в селе пастуха. А это значит, территорию коммунального пляжа придется огородить.

Чтобы сделать Шалкар привлекательным не только для отдыхающих, но и для бизнеса, руководство области начало активные преобразования. Одно из ключевых решений – передача участка берега озера, это порядка 6,5 га, которые занимает коммунальный пляж, от акимата Теректинского района управлению физической культуры и спорта ЗКО. Процедура переоформления уже началась.

Вопросы его благоустройства обсудили на выездном совещании под председательством заместителя акима области Каиржана Мендигалиева. Были даны конкретные поручения уполномоченным ведомствам. Подъездные пути к пляжу будут очищены и отремонтированы, заросли сорной травы и мусор уберут. Каждый четверг намечена обработка от комаров.

На пляже будут установлены шезлонги и раздевалки, обус­троены санузлы, обозначены места зон барбекю и парковок, появятся детская площадка, волейбольное и футбольное поля. Планируют здесь улучшить и качество сотовой связи. Для удобства ориентирования на пляже появятся информационные таблички. Впервые здесь будут круглосуточно дежурить спасатели, полицейские и медработники. На прошлой неделе установлена наблюдательная вышка, оборудована база для дежурных сотрудников экстренных служб.

В акимате области не отказываются от идеи использовать потенциал озера круглый год. Но для реализации здесь масштабных инвестиционных проектов нужна серьезная подготовка. Как отметили в областном управлении физической культуры и спорта, начата разработка Дорожной карты развития озера Шалкар на 2026–2029 годы.

– Основная цель программы – привести наш самый большой пляж в порядок, обеспечить отдыхающим комфорт и безо­пасность. Шалкар – это визитная карточка региона, сюда приезжают из России, других областей Казахстана, – говорит главный специалист управления Мира Туктарова. – Это мес­то должно стать привлекательным и для предпринимателей, которые могут наладить услуги по питанию гостей, реализации продукции с национальным колоритом. Будет рассмотрен вопрос выделения грантов тем, кто развивает туристическую сферу. В рамках программы также будет проведено исследование свойств воды и грязей озера Альжансор, находящегося рядом с озером Шалкар. Небходимо, чтобы ученые дали рекомендации, при каких заболеваниях их использовать. Тема развития Шалкара будет предложена и студентам для написания дипломных работ. Пляж станет местом проведения спортивных соревнований.

Разработку Дорожной карты планируют завершить к концу лета. Работа по программе предстоит масштабная и разноплановая. Но именно такой системный подход в решении множества вопросов развития отдельных зон отдыха позволит вывести туристический потенциал всего региона на качественно новый уровень.

#туризм #отдых #природа #озеро Шалкар

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