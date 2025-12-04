«Мы против наркотиков!» – не единожды прозвучало со сцены дворца «Жастар», где проходил конкурс театральных постановок среди школьных клубов, направленный на профилактику наркомании и противодействие наркобизнесу. Учащиеся представили сценки, поднимающие важные темы выбора, жизненных ориентиров, возможных последствий при употреблении и распространении запрещенных веществ. Среди участников пять школ района Байконур: № 8, 16, 23, 55, 119.

Организаторами конкурса выступили управление внутренней политики Астаны, прокуратура города и прокуратура района Байконур. Совместно они не раз проводили открытые диалоги, круглые столы, антинаркотические марафоны и другие мероприятия. При этом особое внимание уделяется современным форматам общения с молодежью. К примеру, на этот раз организаторы решили выстроить диалог через творческие проекты.

По словам прокурора прокуратуры района Байконур г. Астаны Казыбекби Бергалиулы, в течение этого года реализован целый комплекс мер, направленных на борьбу с наркоманией и наркобизнесом среди молодежи.

– Цель сегодняшнего мероприятия – формирование у молодежи устойчивых ценностей здорового, безопасного и активного образа жизни, а также развитие ответственности и осознанности. В этом году мы провели большую работу по профилактике наркомании и распространения наркотиков с охватом более тысячи студентов колледжей и школьников столицы, – сообщил прокурор.

Стоит отметить, что школьники весьма ответственно подошли к выступлению на сцене. И хотя сам сюжет иногда повторялся, он был вполне правдив: все начинается либо с плохой компании, либо с желания быстрого заработка больших денег. Ребята поведали зрителям горькие истории о саморазрушении, падении на самое дно, об отчаянных попытках выбраться из порочного круга. Все герои постановок в конце концов осознают, что наркотики не только ломают их жизнь, но и отражаются на судьбах родных и близких.

Отдельного внимания заслуживает игра юных дарований. Подросткам особенно удались эмоциональные сцены. Порой даже казалось, что это настоящие актеры. Декорации, реквизит, музыка, свет хорошо дополняли картину.

К примеру, команда школы № 16 представила историю парня, который проходит тяжелый путь реабилитации в наркодиспансере. Героя все время преследуют галлюцинации и панические атаки, вызывающие чувство непреодолимого страха. Ежедневная борьба за жизнь рождает главный ее смысл: юноша осознает тяжесть расплаты за мимолетное желание «вкусить запретный плод». Он восклицает: «Жизнь – это бесценный дар! Почему же мы начинаем ценить ее только тогда, когда находимся на волоске от смерти? Только сейчас я понял, что настоящее счастье – это спокойствие в глазах родителей, беззаботный смех друзей и когда впереди множество планов, мечты, а не больничная койка и капельница...»

А подростки школы № 55 рассказали историю двух друзей. Один из них, обещая «средство» от всех проблем, подсадил другого на запрещенные вещества. У самого парня жизнь идет под откос: портятся отношения с родными, от него отворачиваются друзья и бросает девушка. Однако осознание трагичности ситуации приходит к герою лишь в тот момент, когда он узнал о смерти друга в результате передозировки.

Победителями конкурса театральных мини-постановок стали ученики 119-й школы. Как рассказали ребята, подготовка проходила в очень сжатые сроки. Они узнали о конкурсе всего за несколько дней до его проведения, но это не помешало им участвовать. Всего за пару дней они написали сценарий, провели репетиции.

Главный герой их постановки – обычный студент, которому нужно срочно заплатить за учебу. Он отвергает предложение друзей стать официантом, решив, что проще и быстрее зарабатывают закладчики. Далее молодой человек попадает в череду неприятностей. Во время очередной «вылазки» его избивают. От полученных травм и стресса он сам начинает употреблять наркотики, и его жизнь превращается в страшный круговорот событий. А после его ждет долгий путь реабилитации…

Автором сценария постановки стал десятиклассник школы № 119 Жангир Жакыпжанов. По его словам, подобный сюжет он видел в казахстанском сериале «Шекер» и сделал вывод, что все эти истории похожи друг на друга.

– Я рад, что появилась возможность написать самому сценарий. Это моя первая работа и, надеюсь, не последняя. Мы с командой решили сделать наш проект в двух частях: одна – это театральная постановка, а другая – мини-фильм, – поделился планами Жангир.

Конкурс, как отметили его участники и зрители, для всех стал значимым событием. Призовой фонд за первое место составил 150 тыс. тенге, второе – 100 тыс., третье – 50 тыс. тенге. Среди членов жюри были заместитель акима района Байконур Азамат Малыбаев, заместитель руководителя управления образования Серик Адылбаев, председатель общест­венного объединения «ЕС бол» Жандос Актаев. Выбирать лучших было нелегко, признались они. Поэтому грамотами были отмечены все участники, а призовые места поделили школы № 119, 16 и 8.

Ребята искренне радовались своим наградам. Поздравляя победителей, мы поинтересовались, как они распорядятся выигрышем. Школьники сказали, что сначала отметят свою победу вкусным ужином, а оставшуюся часть средств передадут на благотворительность.