Не забывать, что жизнь – бесценный дар Общество 10 декабря 2025 г. 4:30 8 Асель Шаяхмет старший корреспондент отдела информации и права Творческие форматы помогают привлечь внимание молодежи к проблемам наркомании фото автора «Мы против наркотиков!» – не единожды прозвучало со сцены дворца «Жастар», где проходил конкурс театральных постановок среди школьных клубов, направленный на профилактику наркомании и противодействие наркобизнесу. Учащиеся представили сценки, поднимающие важные темы выбора, жизненных ориентиров, возможных последствий при употреблении и распространении запрещенных веществ. Среди участников пять школ района Байконур: № 8, 16, 23, 55, 119. Организаторами конкурса выступили управление внутренней политики Астаны, прокуратура города и прокуратура района Байконур. Совместно они не раз проводили открытые диалоги, круглые столы, антинаркотические марафоны и другие мероприятия. При этом особое внимание уделяется современным форматам общения с молодежью. К примеру, на этот раз организаторы решили выстроить диалог через творческие проекты. По словам прокурора прокуратуры района Байконур г. Астаны Казыбекби Бергалиулы, в течение этого года реализован целый комплекс мер, направленных на борьбу с наркоманией и наркобизнесом среди молодежи. – Цель сегодняшнего мероприятия – формирование у молодежи устойчивых ценностей здорового, безопасного и активного образа жизни, а также развитие ответственности и осознанности. В этом году мы провели большую работу по профилактике наркомании и распространения наркотиков с охватом более тысячи студентов колледжей и школьников столицы, – сообщил прокурор. Стоит отметить, что школьники весьма ответственно подошли к выступлению на сцене. И хотя сам сюжет иногда повторялся, он был вполне правдив: все начинается либо с плохой компании, либо с желания быстрого заработка больших денег. Ребята поведали зрителям горькие истории о саморазрушении, падении на самое дно, об отчаянных попытках выбраться из порочного круга. Все герои постановок в конце концов осознают, что наркотики не только ломают их жизнь, но и отражаются на судьбах родных и близких. Отдельного внимания заслуживает игра юных дарований. Подросткам особенно удались эмоциональные сцены. Порой даже казалось, что это настоящие актеры. Декорации, реквизит, музыка, свет хорошо дополняли картину. К примеру, команда школы № 16 представила историю парня, который проходит тяжелый путь реабилитации в наркодиспансере. Героя все время преследуют галлюцинации и панические атаки, вызывающие чувство непреодолимого страха. Ежедневная борьба за жизнь рождает главный ее смысл: юноша осознает тяжесть расплаты за мимолетное желание «вкусить запретный плод». Он восклицает: «Жизнь – это бесценный дар! Почему же мы начинаем ценить ее только тогда, когда находимся на волоске от смерти? Только сейчас я понял, что настоящее счастье – это спокойствие в глазах родителей, беззаботный смех друзей и когда впереди множество планов, мечты, а не больничная койка и капельница...» А подростки школы № 55 рассказали историю двух друзей. Один из них, обещая «средство» от всех проблем, подсадил другого на запрещенные вещества. У самого парня жизнь идет под откос: портятся отношения с родными, от него отворачиваются друзья и бросает девушка. Однако осознание трагичности ситуации приходит к герою лишь в тот момент, когда он узнал о смерти друга в результате передозировки. Победителями конкурса театральных мини-постановок стали ученики 119-й школы. Как рассказали ребята, подготовка проходила в очень сжатые сроки. Они узнали о конкурсе всего за несколько дней до его проведения, но это не помешало им участвовать. Всего за пару дней они написали сценарий, провели репетиции. Главный герой их постановки – обычный студент, которому нужно срочно заплатить за учебу. Он отвергает предложение друзей стать официантом, решив, что проще и быстрее зарабатывают закладчики. Далее молодой человек попадает в череду неприятностей. Во время очередной «вылазки» его избивают. От полученных травм и стресса он сам начинает употреблять наркотики, и его жизнь превращается в страшный круговорот событий. А после его ждет долгий путь реабилитации… Автором сценария постановки стал десятиклассник школы № 119 Жангир Жакыпжанов. По его словам, подобный сюжет он видел в казахстанском сериале «Шекер» и сделал вывод, что все эти истории похожи друг на друга. – Я рад, что появилась возможность написать самому сценарий. Это моя первая работа и, надеюсь, не последняя. Мы с командой решили сделать наш проект в двух частях: одна – это театральная постановка, а другая – мини-фильм, – поделился планами Жангир. Конкурс, как отметили его участники и зрители, для всех стал значимым событием. Призовой фонд за первое место составил 150 тыс. тенге, второе – 100 тыс., третье – 50 тыс. тенге. Среди членов жюри были заместитель акима района Байконур Азамат Малыбаев, заместитель руководителя управления образования Серик Адылбаев, председатель общественного объединения «ЕС бол» Жандос Актаев. Выбирать лучших было нелегко, признались они. Поэтому грамотами были отмечены все участники, а призовые места поделили школы № 119, 16 и 8. Ребята искренне радовались своим наградам. Поздравляя победителей, мы поинтересовались, как они распорядятся выигрышем. Школьники сказали, что сначала отметят свою победу вкусным ужином, а оставшуюся часть средств передадут на благотворительность.