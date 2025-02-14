Небесное шоу

Страшилки от астрономии

Фантасты любят обыгрывать различные астрономические явления, не является исключением и парад планет, достаточно вспомнить такие популярные киноленты, как «Космическая одиссея 2001 года», «Черная дыра» или «Агора», где этому вполне реальному и безобидному для землян небесному явлению придается почти что мистическое значение.

Возможно, на это повлияла книга американских авторов Джона Гриббина и Стивена Плейджмена «Эффект Юпитера», которая вышла почти 50 лет назад, в 1974 году, где предсказывалось, что в 1982 году произойдет большой парад планет, который приведет к ряду катастроф на земле. А так как читатели любят подобные страшилки, то неудивительно, что книга сразу стала бестселлером.

Авторы пытались доказать, что «выравнивание» планет окажет влияние на Солнце и, следовательно, на солнечный ветер, который, в свою очередь, как известно, влияет на погоду на Земле. И резкое изменение атмосферных условий на нашей планете может изменять скорость ее вращения, что и вызовет чуть ли не конец света.

В марте 1982 года действительно состоялся большой парад планет, в котором приняли участие все девять планет нашей Солнечной системы (сейчас их восемь, потому что Плутон, самую отдаленную планету, перевели в разряд карликовых), о чем, кстати сказать, астрономы знали заранее, и, разумеется, ничего страшного не случилось – ни на Земле, где стихийные бедствия происходили обычным порядком, ни на Солнце – его активность под действием планет не изменилась.

Но у нас часто предсказывают апокалипсисы – после 1982 года новый обещали сначала 11 августа 1999 года, когда парад совпадал с солнечным зат­мением, затем «конец света» намечался на май 2000-го, когда Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн, Солнце и Луна якобы выстроятся в одну линию, но все это так и осталось «пугалками». Не случайно в канун парада планет 1982 года один из авторов «Эффекта Юпитера» Джон Гриббин публично отрекся от своей теории, сообщив New York Times в феврале 1982 года, что его ключевое предсказание о повышенной солнечной активности не оправдалось.

Секрет парада планет

Надо сказать, что парад планет – весьма условное название, скорее, это не что иное, как оптическая иллюзия, потому что на самом деле планеты находятся на огромных расстояниях друг от друга и никогда не выстраиваются в идеальную линию. Да и сам термин не считается научным, он появился после выхода книги «Эффект Юпитера».

Для удобства астрономы условно под­разделяют парады планет на несколько типов. Малый парад, в котором принимают участие три-четыре планеты, можно наблюдать, как правило, раз в год. Большой парад – это когда количество небесных тел возрастает до пяти-шести, увидеть его можно не чаще, чем раз в 20 лет.

Самый интересный – это полный парад, когда все планеты Солнечной системы будто «выстраиваются в линию», такое случается не чаще, чем раз в 170 лет. Кстати сказать, таким был парад 1982 года.

При этом они никогда не выстраиваются в одну линейку. Как пояснил руководитель лаборатории физики Луны и планет Астрофизического института им. В. Фесенкова, доктор физико-математических наук, профессор Виктор Тейфель, этого не может быть, потому что каждая планета имеет свой период обращения вокруг Солнца, и эти периоды не синхронны друг к другу. Например, Меркурию требуется всего 88 земных дней для совершения одного оборота вокруг Солнца, а Нептуну – поч­ти 165 земных лет! Эти различия в периодах обращения уже сами по себе не дают возможности всем планетам четко выстроиться в одну линию.

– Во время парада планет мы видим их на небе одновременно, потому что планеты располагаются вдоль эклиптики, которая является проекцией плоскости земной орбиты на небесную сферу. А так как плоскости планетных орбит почти совпадают с земной, вот они и кажутся нам как бы на одной линии, но на самом деле находятся в удалении друг от друга. – говорит Виктор Тейфель. – Если бы они слились в одну точку, хотя бы пять-шесть планет, тогда можно было бы сказать, что эти небесные тела находятся на одном радиусе от Солнца. Но такого мы не наблюдаем. Бывает, что две планеты приближаются друг к другу, но и тогда они находятся на достаточно большом угловом расстоянии.

Но бывает, правда, очень редко, когда планеты максимально сближаются друг с другом. Скажем, есть гипотеза, что знаменитая библейская Вифлеемская звезда, которая указала волхвам путь к младенцу Иисусу, не что иное, как сближение Юпитера и Сатурна.

Еще в XVII веке немецкий астроном Иоганн Кеплер выдвинул теорию, согласно которой Вифлеемская звезда образовалась от схождения Юпитера с Сатурном в созвездии Рыб. В этом же созвездии к Юпитеру и Сатурну присоединилась еще одна планета – Марс. По его расчетам, это произошло как раз во времена рождения Христа. Три ярких небесных объекта могли образовать «небесное светило», принятое восточными звездочетами за одну яркую звезду.

Вообще, космос полон тайн, до сих пор нами не понятых, но я советую не верить в страшилки, которыми сейчас наводнен Интернет. Взять те же метеорные потоки, из которых тоже часто делают сенсацию, утверждая, что землянам это грозит различными бедами.

Это все глупости, ведь метеоры – это крохотные частицы твердого вещества, движущиеся в космическом пространстве. Когда они врезаются в земную атмосферу, то на высокой скорости просто сгорают или испаряются, и только отдельные, более крупные частицы размером, скажем, с горошину или с кулак могут создавать видимость огненного шара, или очень яркого метеора, их называют болидами. А метеориты – это то, что уже достигает поверхности земли, пройдя через атмосферу.

Вспомнить хотя бы знаменитый, достаточно крупный Челябинский метео­рит, который упал на землю в феврале 2013 года, при падении он создал большую ударную волну, что даже привело к разрушениям. Но такое бывает довольно редко – как правило, более или менее крупные метеориты попадают в океаны или моря, где они и пропадают.

И то, что сейчас мы наблюдаем максимум солнечной активности, к положению планет никакого отношения не имеет. Это совершенно независимые друг от друга явления. Для Земли это влияние выражается в воздействии потоков заряженных частиц, летящих от Солнца.

Интенсивность этих потоков во время мощных вспышек на Солнце, конечно, достаточно велика и распространяется на большие расстояния. Эти потоки могут пролетать как далеко от Земли, так и вблизи, действуя на ее магнитное поле и атмосферу, тогда возникают некоторые возмущения, которые мы называем магнитными бурями.

А видимые проявления этих магнитных бурь состоят в том, что в верхних слоях земной атмосферы атомы начинают светиться под воздействием потока заряженных частиц и образуется то, что мы называем полярными сияниями.

Надо сказать, когда были мощные вспышки на Солнце, полярные сияния наблюдались не только в приполярных зонах, но и значительно южнее, даже у нас в Казахстане. В связи с этим я могу вспомнить 1987 год, когда тоже был максимум солнечной активности, и сияние в виде красноватого свечения наблюдалось даже в Алматы. Я тогда обратился через «Казахстанскую правду» к жителям республики с просьбой сообщить, где наблюдались северные сияния, и получил ряд писем с описанием и рисунками этих явлений, которые были в северных регионах. Причем кроме красноватого свечения было видно зеленоватое, более того, в северной части неба появлялись как бы вертикальные световые столбы.

Безусловно, окружающий нас мир не вечен. Во Вселенной происходят процессы рождения, эволюции, умирания планет, звезд, целых звездных систем. Но все это крайне медленные процессы, занимающие миллионы, а то и миллиарды лет. Так что беспокоить­ся, скажем, о том, что наше Солнце погаснет или взорвется через несколько лет, чем также пугает доверчивых читателей желтая пресса, не стоит.

Как специалист утверждаю: ни солнечные, ни лунные затмения, ни парад планет, ни другие небесные события не надо воспринимать со страхом. Просто любуйтесь ими, если повезет стать их свидетелем.