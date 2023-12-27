Небольшое похолодание придет в Казахстан

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Как сообщается, в преддверии Нового года на всей территории республики ожидается неустойчивая погода.

«На погоду всей территории Казахстана сохраняет свое влияние Атлантический циклон, принося с собой осадки в виде дождя и снега, также ожидаются метели, гололед и порывистый ветер 15-28 м/с,. 29-30 декабря в северных и южных регионах очень сильный ветер 30 м/с и более. 30 декабря прогнозируется небольшое понижение температуры воздуха ночью на северо-западе, севере и в центре страны до 7-15 мороза, на юге и юго-востоке республики до 3-13 мороза», — проинформировали метеорологи.

В Казгидромете также добавили, что 30 декабря возможно небольшое понижение температуры воздуха ночью на северо-западе, севере и в центре страны до 7-15 мороза, на юге и юго-востоке республики до 3-13 мороза.