Недетский сад

Повод для беспокойства

Часто ведь такое бывает: ребенок с утра капризничает, не хочет идти в детский сад. Родители уговаривают как могут, обещают­ забрать пораньше и после купить что-то вкусненькое, но дошколенок продол­жает реветь белугой. Безусловно, большая часть капризуль просто-напросто не хочет рано вставать и куда-то ехать или идти – дома хоть как лучше! Но, к сожалению, бывает и так, что ребенок в прямом смысле боится детского сада, а точнее – воспитателей…

В конце января в Казнете распространился ролик: маленького мальчика воспитательница за руку проводит под камерой наблюдения в группе и заводит в приоткрытую дверь. Видеокамера не «дотягивается» до этого помещения, но все же видно – ребенка бьют. Бьют так сильно, что малыш с плачем, потирая ушибленную ногу, убегает от истязательницы и забивается под стол.

Эти кадры стали публичными, после того как их увидела мама пострадавшего мальчика. Ни имен, ни названия садика мы приводить не будем. Скажем только, что ситуация произошла в Талдыкоргане.

По словам женщины, ребенок уже не единожды возвращался­ из детского сада с синяками, рассказывал, что его бьют. Но ведь малыш совсем – всего три годика, и мама списала все ушибы на случайные падения. Однако жалобы и синяки не прекращались, и мама пошла в детский сад разбираться.

Администрация округлила глаза: ну что вы, какие избиения? Расстроенная женщина потребовала предоставить ей записи с камер наблюдения в группе. Тогда-то она и увидела, как ее сына уводят в туалет, а потом раздается плач.

Поразительно, но даже после очевидного доказательства администрация садика продолжила отрицать проблему. Еще поразительнее то, что защищать воспитателя стали и некоторые родители, потребовав… исключить из группы ребенка!

Печально, что подобные чрезвычайные происшествия (а избитый ребенок в том месте, где должны охранять детство, – это реальное ЧП) стали происходить чаще.

В ноябре 2024 года в одном из дошкольных учреждений Семея воспитательница подняла руку на малыша из-за незнания букв. Хотя сама она уверяет, что просто махнула рукой, камеры показали, что мальчика несколько раз ударили по голове. Просмотревшие съемку родители обратились в полицию, сотрудницу детсада отстранили от работы на время следствия в рамках возбужденного на нее уголовного дела.

А в Павлодаре в июне 2024 года досталось сразу всем воспитанникам группы от года до двух. Родители обратились в полицию, в городском управлении образования запустили служебное расследование по факту. Были еще перелом ключицы у трехлетней девочки – ее с такой силой дернула воспитатель в одном из садов Костаная в 2022 году (воспитатель уволена, директор учреждения привлечена к административной ответственности) и двое избитых детей в разных детсадах Уральска.

В марте 2023-го пожаловалась мама ребенка с нарушением речи. Мальчик, посещавший коррекционную группу, в прямом смысле оказался под прессом обстоятельств: видеокамера зафиксировала, как помощник воспитателя села на ребенка! А до этого он показывал маме поцарапанное ухо, но сотрудница детсада все отрицала.

А сроки все сдвигаются

Уже два года назад к дошкольным учреждениям в плане воспитания и просто хорошего отношения к детям назрели вопросы.

– Чтобы сократить количество нарушений и навести порядок в работе детских садов, мы инициируем введение лицензирования. Это позволит усилить безо­пасность нахождения детей в детских садах. Если детсад будет соответствовать требованиям, он за короткое время в цифровом формате получит лицензию. Если нет, то будет дан срок на устранение недостатков. Требования по лицензированию будут адекватными, бояться точно нечего. Мы заинтересованы в обеспечении детей качественным дошкольным воспитанием и обучением, – в августе 2022 года отметила председатель Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки Гулзат Кобенова на заседании Правительства.

Ее реплика прозвучала в ответ на поручение Премьер-министра проработать вопросы лицензирования дошкольных организаций. Чиновники уверены: лицензирование детских садов улучшит их работу, снизит коррупцию и при этом не приведет к резкому сокращению числа дошкольных учреждений. Министерство просвещения планировало ввести поэтапное лицензирование с 2024-го. Два года считалось достаточным, чтобы дошкольные организации привели свою работу в соответствие со стандартами качества.

– Сегодня при открытии дошкольных организаций отсутствуют единые требования. Никто не проверяет, какие условия создаются, кого принимают на работу, какова материально-техническая оснащенность. Никто не преследует цель сократить число детсадов. Если детский сад работает как положено, он без проблем получит лицензию. Если есть несоответствия, то их нужно устранять – вот и все, – констатировала тогда председатель комитета.

Что в итоге? Пока ничего. В декабре минувшего года депутат мажилиса Асхат Аймагамбетов отметил, что лицензирование – «большой шаг к безопасности и повышению качества услуг для детей», и требования теперь будут одинаковые и для частных, и для государственных садов.

И для этого большого шага выделили еще больше времени: для подготовки к лицензированию предоставляется два года – его должны ввести не раньше 1 января 2027-го.

– Сейчас мы начнем обсуждение. Есть разные мнения: одна сторона предлагает отложить до 2027 года, другая – до ­2029-го. Важно точно определить, сколько времени понадобится для подготовки. Это мы обсудим с депутатами и экспертами, чтобы решить, к какому году начнется лицензирование, – сообщил министр просвещения Гани ­Бейсембаев в кулуарах Мажилиса в ноябре 2024-го, отметив, что к этому вопросу нужно подходить осторожно, дабы новые требования не вы­звали непонимание и резонанс.

К слову, лицензирование детских садов в Казахстане действовало в обязательном порядке до 2011 года. Но растущему населению страны требовалось все больше дошкольных учреж­дений, и тогда был введен упрощенный механизм открытия детсадов. Сейчас садиков по-прежнему не хватает, но главное, что во главу угла наконец-то вернули основное – безопасность детей.