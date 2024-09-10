Недостроенные объекты и жилье принимал акимат Жезказгана

Проверка выявила принятие невыполненных строительных работ и замену стройматериалов на другие

Фото: пресс-служба ВАП РК

В ходе госаудита эффективности использования бюджетных средств в области Ұлытау был установлен ряд нарушений, в том числе в части архитектурной и строительной деятельности, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ВАП

Так, в Жезказгане выявили принятие невыполненных строительных работ и замены стройматериалов на другие, которые по качеству и характеристикам не соответствуют проектно-сметной документации.

«Акимату города было поручено устранить все выявленные нарушения. В результате по состоянию на сентябрь выполнены недостающие строительно-монтажные работы на сумму свыше 427 млн тенге. Это затронуло жилые дома, тепловые сети и другие коммунальные объекты. Кроме того, в государственный бюджет возмещено более 2,8 млн тенге», – сообщили в Высшей аудиторской палате.

Исполнение других пунктов предписания по итогам госаудита в области Ұлытау находится на контроле, добавили в пресс-службе.