Некоторые музыкальные инструменты стоят десятки и даже сотни тысяч долларов
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Сергей Наговицын
Отдельные экземпляры и вовсе бесценны. Так, в Музее народных музыкальных инструментов им. Ыкыласа собрана одна из богатейших коллекций домбр. Здесь же находится и самое раннее изображение домбры, оставленное далекими предками еще на скальном рисунке. На фрагменте горной породы, хранящемся в музее с 1989 года, можно разглядеть четырех танцующих человечков и лежащий перед ними предмет, по форме напоминающий современную домбру. О том, что изображенные персонажи именно танцуют, можно судить по тем позам, в которых запечатлел их древний художник.