Некоторые музыкальные инструменты стоят десятки и даже сотни тысяч долларов

Общество
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Сергей Наговицын

Отдельные экземпляры и вовсе бесценны. Так, в Музее народных музыкальных инструментов им. Ыкыласа собрана одна из богатейших коллекций домбр. Здесь же находится и самое раннее изображение домбры, оставленное далекими предками еще на скальном рисунке. На фрагменте горной породы, хранящемся в музее с 1989 года, можно разглядеть четырех танцующих человечков и лежащий перед ними предмет, по форме напоминающий современную домбру. О том, что изображенные персонажи именно танцуют, можно судить по тем позам, в которых запечатлел их древний художник.

фото Юрия Беккера

Данный артефакт древней живописи был найден в 1986 году на горе Майтобе около села Каракастек Жамбылского района Алматинской области краеведом-этнографом Жагдой Бабалыковым. Согласно исследованиям известного археолога Кемаля Акишева, данный рисунок датируется периодом неолита, а этот факт красноречиво свидетельст­вует о том, что прототип нынешней домб­ры имеет возраст более 4 000 лет и является одним из первых щипковых инструментов.

– Казахскую домбру издавна выдалбливали из цельного куска дерева, – рассказывает руководитель научного отдела музея Жансая Кожахан. – Раньше техника изготовления и формы инструмента были другими. Это заметно по экземплярам из разных регионов страны. Домбра видоизменялась и совершенствовалась в зависимости от традиций, исполнительских школ и техники музыканта, а также мас­терства изготовителя. Как вы можете заметить по нашей экспозиции, домбра бывает двухструнной, реже – трехструнной. Старинные образцы инструмента были с округлым корпусом. Это, например, домбра тюркского периода, найденная на горе Алтай с двумя струнами и девятью ладами. Этот вид инструмента встречается у тюркоязычных народов Алтая, на западе и востоке Казахстана, туркмен, узбеков, каракалпаков, ногайцев.

Жансая Кожахан подчеркивает, что у казахского народа сущест­вуют две системы исполнения кюев: токпе кюй (Западный Казахстан) и шертпе кюй (Восточный Казах­стан), и мы можем наблюдать широкое распространение двух видов домбры – каплевидной формы (на западе Казахстана, в Туркменистане, Каракалпакстане, Узбекистане, Афганистане) и совкообразной формы (на Алтае-Тарбагатае, в Жетысу, Сарыарке и Каратау).

– Главное отличие западной домбры – больше корпус, ее гриф тоньше и длиннее, а у инструментов восточного региона гриф шире и короче. Домбра Жетысу похожа на кыргызский комуз, домбра Мангистау – на туркменский дутар,
домбра Восточного Казахстана – на алтайский топшур, – продолжает Жансая Кожахан.

В музейном зале музыкальных инс­трументов можно увидеть все разнообразие форм и разновидностей
домбры. Здесь собраны инструменты, на которых играли великие казахские поэты, певцы-исполнители и кюйши-композиторы ХІХ–ХХ веков, творчество которых именуется золотым веком в истории казахской музыки.

Самым старым инструментом в коллекции музея считается домбра известного акына, кюйши-композитора и воина Махамбета Утемисова. Это двухструнный 13-ладовый музыкальный инструмент каплевидной формы. Долгое время домбра находилась у музыканта Арыстана Баталова. В 1931 году после его смерти домбру увез с собой его брат Катеп в Кызылорду. После смерти Катепа домбру передали его родственнику Кажету. В 1934 году после его смерти семья, где хранилась домбра Махамбета, переехала в Россию. Там она хранилась у деда Елеу. В 1974 году Елеу скончался, и инструмент перешел в руки его сына Мустафы Смагулова. В 1985 году была отреставрирована дека, после чего инструмент передали в музей.

Здесь же находятся домбры Биржана-сал, Есбая Балустаулы, Акана-серэ, Абая Кунанбаева, Жамбыла Жабаева, Казангапа Тлепбергенулы, Шакарима, Мурына-жырау, Дины Нурпеисовой, Кенена Азербаева, Ахмета Жубанова, Нургисы Тлендиева и других известных мастеров слова и музыки. Есть в коллекции музея и копия домбры великого Курмангазы, которую изготовил известный домбрист Едиге Набиев в 2018 году. Оригинал инструмента хранится в Культурном центре им. Курмангазы в Астрахани.

Особое место в музее занимает Зал мастеров, где представлены лучшие творения отечественных Страдивари, Амати, Гварнери. Здесь есть спаренные домбры, двусторонние, а также трехструнная домбра в форме листа клевера.

Стоит отметить, что все вышеназванные инструменты являются не только раритетными экспонатами, они, что называется, на ходу – звучание каждого из них записано и дос­тупно для слушателей в фонотеке музея, а некоторые из инструментов звучат в руках современных исполнителей в дни, когда музей проводит в своих стенах торжественные мероприятия.

#музей #домбра #коллекция #День домбры #музыкальные инструменты

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