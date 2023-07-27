Нелегальные мусорные полигоны обнаружила прокуратура в области Жетысу

Ряд районных акимов наказан за наличие в их населенных пунктах незаконно функционирующих полигонов твердых бытовых отходов (ТБО), передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Генеральную прокуратуру РК.

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Анализ прокуратуры области Жетысу показал, что в некоторых районах полигоны ТБО функционировали без правоустанавливающих документов.

К примеру, в Алакольском районе в 23 сельских округах (56 населенных пунктов) имеется 33 полигона ТБО, из них только на полигон «Шындали» в Достыкском округе имеется правоустанавливающий документ.

Аналогичные факты установлены в Сарканском (9 фактов), Коксуйском (7 фактов) и Ескельдинском (1 факт) районах. По всем нарушениям внесены акты прокурорского надзора.

По результатам рассмотрения актов надзора 3-м сельским акимам назначен штраф в размере 300 МРП и один заместитель акима привлечен к дисциплинарной ответственности.

Также местными исполнительными органами начата работа по узаконению незаконно функционирующих полигонов ТБО.