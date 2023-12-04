Неожиданная победа

Все мы, конечно же, знаем, насколько неудачно проводит нынешний сезон флагман казахстанского хоккея. Тому, может быть, и есть какие-то объяснения, но это не утешает. Со старта регулярного чемпионата международной хоккейной лиги «Барыс» потерпел 26 поражений и одержал лишь 11 побед. На сегодняшний день он набрал 20 очков и вместе с «Адмиралом» из Владивостока является худшей командой КХЛ.

Тем удивительнее оказалась последняя домашняя игра «барсов», которые принимали единоличного лидера не только Восточной конференции, но и всей КХЛ – магнитогорский «Металлург». К этому поединку уральцы подошли еще и с впечатляющим достижением в 11 (!) побед подряд, а потому практически никто не сомневался в исходе данной встречи.

Возможно, внутренняя самоуверенность и сыграла с «Металлургом» плохую шутку. На 11-й минуте игрок сборной Казахстана Аркадий Шестаков с передач Батырлана Муратова и Кирилла Савицкого открыл счет в матче. В начале второго периода (на 21-й минуте) наш российский легионер Даниил Апальков с передач шведа Понтуса Оберга и россиянина Эмиля Нургалиева удвоил преимущество. На 28-й минуте россиянин Дмитрий Силантьев отыграл одну шайбу, но на 35-й Эмиль Нургалиев с передачи легионера из Беларуси Кристиана Хенкеля сделал счет 3:1.

На 42-й минуте заключительного периода Алихан Омирбеков с передач канадца Нельсона Ножье и Понтуса Оберга забросил четвертую шайбу в ворота гостей. На 49-й минуте Адиль Бекетаев сделал счет 5:1. На 54-й минуте еще одну шайбу у российского клуба забросил уже их легио­нер, а по совместительству игрок сборной Казахстана Никита Михайлис. Поединок завершился со счетом 5:2 в нашу пользу.

Теперь «Барыс» отправляется в длительную поездку, где в гостях сыграет с череповецкой «Северсталью», омским «Авангардом», новосибирской «Сибирью», уфимским «Салаватом Юлаевым» и нижнекамским «Нефтехимиком».