Несколько землетрясений зафиксировали в Афганистане

По информации Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, два землетрясения произошли на северо-западе Афганистана, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

Фото: из открытых источников

Первый подземный толчок магнитудой 6,3 был зафиксирован в 00:41. Эпицентр располагался на расстоянии 34 км к северо-западу от города Герат, в котором проживает около 272 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.

Позже, в 00:52 произошло еще одно землетрясение магнитудой 5,0. Эпицентр располагался на расстоянии 28 км к северо-западу от города Герат. Очаг залегал также на глубине 10 км.

Ранее, 8 октября, TOLO News со ссылкой на чиновников афганистанского правительства, сформированного группировкой «Талибан» (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность), сообщал, что свыше 2,4 тыс. человек погибли в результате землетрясения на западе Афганистана.

Накануне на западе Афганистана произошло несколько мощных землетрясений. По данным Геологической службы США, сильные подземные толчки произошли в 35 км к северо-западу от города Герат, один из которых имел магнитуду 6,3.