Подросток задержан по подозрению в убийстве в Жамбылской области
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Труп убитого мальчика обнаружили во дворе жилого дома, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ДП Жамбылской области
Сообщается, что 3 мая в Меркенский РОП поступило сообщение из центральной районной больницы о том, что в селе Сыпатай батыра возле одного из домов обнаружен труп несовершеннолетнего мальчика.
По факту смерти подростка начато досудебное расследование, назначены экспертизы.
«По горячим следам сотрудниками полиции задержан несовершеннолетний и водворен в ИВС. Кроме того, в отношении него проводится досудебное расследование за незаконное ношение холодного оружия», – рассказали в департаменте.