Подросток задержан по подозрению в убийстве в Жамбылской области

Труп убитого мальчика обнаружили во дворе жилого дома, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ДП Жамбылской области

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Сообщается, что 3 мая в Меркенский РОП поступило сообщение из центральной районной больницы о том, что в селе Сыпатай батыра возле одного из домов обнаружен труп несовершеннолетнего мальчика.

По факту смерти подростка начато досудебное расследование, назначены экспертизы.