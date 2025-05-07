Неустойчивая погода ожидается в Казахстане в ближайшие три дня

Погода
14
Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Пройдут дожди с грозами и шквалистым ветром, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Казгидромет 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В предстоящие трое суток атмосферные фронты будут оказывать влияние на погоду большей части страны, пройдут дожди с грозами, шквалистым ветром, в отдельных районах ожидаются сильные дожди с выпадением града. В южных регионах Казахстана прогнозируются пыльные бури.

Что же касается температурного фона, ожидается постепенное понижение температуры воздуха, однако столбики термометров в северной половине страны в дневные часы достигнут отметки 20-30 тепла, в южной – 25-35 тепла.

 

#Казахстан #погода #Казгидромет #дождь

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