Неутешительными результатами закончилась месячная проверка АО «Озенмунайгаз» и его подрядных организаций
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Ирина Гончарова
Специально созданная комиссия из членов АО «НК «КазМунайГаз» выявила 118 нарушений. В результате заведено семь уголовных дел, по 10 фактам ведется служебная проверка, еще по 101 делу наложены административные взыскания с должностных лиц. Таковы результаты проведенной проверки информации по фиктивному трудоустройству отдельных работников аутстаффинга «Озенмунайгаза». Предварительная сумма ущерба, причиненного предприятию, составила 47 млн тенге.