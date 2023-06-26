Неутешительными результатами закончилась месячная проверка АО «Озенмунайгаз» и его подрядных организаций

Также в результате анализа актов выполненных работ по договору АО «Озенмунайгаз» и ТОО «БерАли Мангистау Company» за 2022–2023 годы обнаружено завышение норм времени на 311 бригадочасов, или на сумму 27,8 млн тенге, а также невыполнение объемов работ на 69 млн тенге. В итоге выявлена переплата – 97 млн тенге.

– Кроме того, в ходе проверки установлены факты нарушений при трудоустройстве в «Озенмунайгаз». Как выяснилось, соискатели были обязаны отработать в коммунальных предприя­тиях города, затем в аутстаффинге «Озенмунайгаза», после чего в случае появления вакансии они переводились в штат компании. Материалы по данному вопросу направлены прокурору Жана­озена, – рассказал заместитель председателя правления КМГ, руководитель рабочей группы Даулетжан Хасанов.

По итогам проверок выявлено, что из 238 человек, принятых на работу в качестве специалистов узкого профиля, 17 не имели должной квалификации, еще 33 были переведены на другие должности внутри компании в течение короткого времени. Таким образом, возможность трудоустройства в качестве узкого специалиста использовалась как лазейка для попадания в штат.

Переданы для проверки компетентным органам и факты трудоустройства в штат АО «Озенмунайгаз» на основании фиктивных сертификатов об обучении в различных учебных заведениях Мангистауской области. Кроме того, рабочей группой установлен факт подделки подписей членов комиссии в протоколе Корпоративного учебного центра АО «Озенмунайгаз», который послужил основанием для приема работника на должность инженера по обучению без прохождения процедуры трудоустройства.

– Грубые нарушения алгоритма трудоустройства в ОМГ дискредитировали идею соблюдения справедливос­ти, создали основу для подозрений в коррупцион­ных нарушениях и вызвали социальное недовольство среди безработного населения Жанаозена, – заявил главный специалист департамента управления человеческими ресурсами КМГ Бакдаулет Толеген.

Отдельно спикеры остановились на проблеме слабых внутрикорпоративных коммуникаций на предприятии. Несвоевременное проведение либо отсутствие отчетных встреч с рабочими коллективами привело к возникновению информационного вакуума, заполняемого недостоверными и дискредитирующими сведениями. Например, для коллектива стала неожиданностью информация о сложном финансовом положении компании.

– В связи с этим на сегодня разработан план по повышению культуры внутренних коммуникаций, утвержден график личных встреч руководства компании с коллективом, – сообщили спикеры.

Проблемы обнаружены также в сфере транспортного обеспечения и подземного ремонта скважин.

– Выявлены факты прежде­временного ухода с места работы и раннего заезда транспорта в гараж. В ряде управлений за четыре месяца 2023 года количество недоработанного времени достигает около 170 тысяч часов, предполагаемые непроизводительные расходы составили порядка 1,2 миллиарда тенге. В управлении буровых работ GPS-трекеры установлены на 199 из 205 единиц автотранспортных средств, однако в рабочем состоя­нии находятся только 70 единиц. Кроме того, наблюдаются систематические нарушения технологического регламента при проведении работ по подземному ремонту скважин. В стремлении выполнить план бригады ПРС редко проводят такие базовые мероприятия, как промывка, очистка забоя и качественное глушение скважин, – констатировал руководитель рабочей группы.

Кроме этого, для недопущения остановки скважин не выполняются профилактические и реанимационные работы в межремонтный период. Отмечается слабая оснащенность ремонтных бригад приемными мостами, превенторами, шаровыми кранами, гидроключами, спайдерами. Все это влияет на надежность и безопасность экс­плуатации объектов.

– Выявлены проблемы и в области закупок и снабжения. Так, план закупок на 2023 год на момент проверки был исполнен на 65%, в том числе по товарным позициям – на 58%, то есть еще не законтрактованы 42% товарных позиций. Имеются нарушения сроков поставки по 61 законтрактованной позиции. Отменено 14 закупок по работам и услугам из-за низкого качества подготовки тендерной документации, – проинформировал Даулетжан Хасанов.

Основными причинами несвоевре­менного исполнения являются слабый маркетинг цен на товары, некачественная подготовка технической документации, низкий входной конт­роль и от­сутствие практики выездного контроля за процессом изготовления оборудования. ​

Также имеется отставание в исполнении законтрактованных позиций. На момент проверки исполнено 36% от годового объема, основная причина – отсутствие контроля за исполнением обязательств, практически нет фактов расторжения договоров из-за их неисполнения.

​Все вышеперечисленные факты привели к нехватке товарно-материальных средств, несвоевременности обеспечения производства, росту недовольства в коллективе.

В ходе брифинга спикеры поделились планами по устранению замечаний и нарушений, ответили на вопросы журналистов.

– Как видите, рабочей группой проделана большая комплексная работа. По ряду выявленных нарушений материа­лы переданы в правоохранительные органы. Сейчас по конкретным направлениям формируются планы по устранению замечаний. Некоторые из них носят глубинный системный характер. Поэтому их решение потребует времени и серь­езных финансовых вливаний. Эти планы лягут в основу наших работ на ближайшие несколько лет, – резюмировал заместитель председателя правления КМГ Даулетжан Хасанов.

Будет ли после этого назначена еще одна комплексная проверка и ожидаются ли подобные ревизии на других предприятиях КМГ, спикеры не сообщили.