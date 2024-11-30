Нейрохирурги Конаева спасли пенсионерку с обширным инсультом

Сложная операция была проведена бесплатно в рамках обязательного социального медицинского страхования, передает Kazpravda.kz

Фото: Минздрав РК

Врачи-нейрохирурги, невропатологи и реаниматологи городской многопрофильной больницы города Конаев спасли жизнь женщине с тяжелой формой внутримозгового кровоизлияния.

Она поступила в медицинское учреждение в состоянии комы в результате разрыва сосуда головного мозга.

«Пациентке диагностировали разрыв аневризмы задней мозговой артерии. Данное осложнение приводит к неврологическому дефициту, в виде комы, пареза, параличей в конечностях. Результаты компьютерной томографии показали обширное кровоизлияние в мозжечок, ствол мозга, которое могло привести к дислокации мозга и летальному исходу», - рассказывает лечащий врач пациентки Гульнара Бопешбаева.

Пациентку успешно прооперировал врач-нейрохирург Марат Гизатуллин. Он провел наружное вентрикулярное дренирование.

Стоит отметить, что с таким диагнозом выживаемость крайне редкая.

Спустя месяц после операции пациентка проходит реабилитацию в специализированных медицинских центрах.

Сложная операция была проведена бесплатно в рамках обязательного социального медицинского страхования.