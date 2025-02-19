Незаконно переданные земли в Туркестанской области возвратили в госсобственность

Участки на территории Байдибекского, Тюлькубасского и Толебийского районов предоставлялись без проведения конкурса и аукциона

Фото: МСХ

Департамент по управлению земельными ресурсами Туркестанской области КУЗР МСХ РК провел проверку местных исполнительных органов Байдибекского, Тюлькубасского и Толебийского районов на предмет законности предоставления земельных участков, сообщает Kazpravda.kz

По информации МСХ, в результате проверки выявлены нарушения статьи 48 Земельного кодекса РК, в том числе факты незаконного предоставления земель без проведения конкурса и аукциона.

«На основании вступивших в законную силу решений суда государству были возвращены 4,3 тыс га сельскохозяйственных земель, выделенных с нарушением законодательства постановлениями акиматов Байдибекского и Тюлькубасского районов. В их числе 1 149,54 га пашни и 3 209,71 га пастбищ. Акимат Толебийского района под дачное строительство незаконно выделил 63 земельных участка общей площадью 7,56 га», – уточнили в ведомстве.

Там же добавили, что суд признал данные сделки недействительными, а решения о предоставлении земель – незаконными.