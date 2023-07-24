Пожарные спасли людей из горевшего общежития в Астане

Два человека спасены, 60 эвакуированы из ночного пожара в общежитии, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Департамент по чрезвычайным ситуациям Астаны.

Фото: Kazpravda.kz

Согласно информации, 23 июля в 21:57 пожарные подразделения столичного ДЧС выехали по повышенному рангу вызова на поступившее сообщение о том, что горит общежитие в районе Коктал.

«Пожар быстро распространялся, дымом заволокло расположенные выше комнаты. Огнеборцы работали в условиях плотного задымления. С помощью трехколенной лестницы благополучно спасены 2 человека, 60 эвакуированы. Вопрос размещения жильцов решается собственником общежития», – рассказали в ДЧС.

Пожар локализован в 22:28 и ликвидирован в 22:48.

Жертв и пострадавших нет, добавили в департаменте.