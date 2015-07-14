Носители богатого наследия Рухани Жаңғыру 1945 Раушан ШУЛЕМБАЕВА

Директор института, член-коррес­пондент НАН РК Ханкельды Абжанов подчеркивает, что исследования доказывают: Казахское ханство возникло на собственной основе, хотя на природу и сущность государства казахов (как и многих других народов) оказывали влияние внутренние и глобальные процессы. Такие, например, как Великое переселение народов, поход Александра Македонского, Чингисхана, Тамерлана, расцвет и распад Великого тюркского каганата и многие другие. Поэтому не ошибемся, утверждает ученый, если скажем, что тысячелетия до возникновения Казахского ханства были для Великой степи периодом тюркизации, исламизации и казахизации.



О последствиях нашествия Чингис­хана в изданной Институтом пятитомной "Истории Казахстана", к примеру, сообщается, что монголы не могли внести кардинально новое в развитие Великой степи, поскольку сами являлись ее частью. Неудивительно, что после завоевания племен, обитавших в Великой степи, потомки славного Темучина благополучно ассимилировались с местным населением, не повлияв на их традиции и обычаи. А это значит, что нельзя в истории казахского народа утверждать приоритет лишь монгольской улусной системы. Во-первых, история гораздо богаче и сложнее. Кроме того, утверждение монгольского приоритета отодвигает на второй план значение государств саков и усуней, древних тюрков и огузо-кипчакских племен.



Этот вывод имеет прямое отношение к многовековой истории Казахской степи, на небольшом отрезке которой возникли и растворились Чингисхан и его преемники. На просторах евразийских степей начиная с эпохи железа (VІІ–ІV вв. до н. э.) существовало около 20 государств, послуживших фундаментом для возникновения Казахского ханства. В типах, структуре, способах управления, даже в законодательстве этих государств существовало немало признаков сходства и преемственности. Все это дает основание рассматривать их в качестве предпосылок казахской государственности.



Ханкельды Махмутович обратил внимание, что некоторые исследователи утверждают, будто история Казахского государства начинается лишь с правителей Ак Орды ХІІІ века – Орда-Эжена и ХІV века – Урус-хана.



– Подобная постановка вопроса не обоснована в теоретико-методологическом плане и не может считаться достоверной относительно времени происхождения национальной государственности, – продолжил Х. Абжанов. – Во-первых, Ак Орда отделилась от ослабленной имперским кризисом Золотой Орды, но не смогла сохранить свою независимость. И была вынуж­дена подчиняться то Токтамышу, то Тамерлану, то хану Абулхаиру. Не завершив процесс формирования государственности и единого этноса, Ак Орда сошла с исторической сцены.



В связи с этим становится понятным, что признание Ак Орды первым казахским государством (на чем настаивают некоторые историки), по мнению Х. Абжанова, может привести к следующей ошибке: недооценке исторической роли Ногайской орды и Могулистана в нашей отечественной истории. Он напомнил, что еще в советские годы крупный востоковед Вениамин Юдин на богатой источниковой основе подтвердил, что тюркоязычные племена могулов, их родоплеменной состав сыграли важнейшую роль в судьбах Старшего и Среднего казахских жузов. Ак Орда (которую некоторые историки называют первым казахским государством) прекратила свое существование еще до основания Казахского ханства. В то время как Могулистан и Ногайская орда вплоть до ХVІІ века оказывали непосредственное воздействие на судьбу казахской государственности. И кроме того, разве не правитель Могулистана выделил земли для основания Казахского ханства султанам Керею и Жанибеку?



– В свое время и Чокан Валиханов поддерживал идею о том, что историю нашего государства следует считать с момента возникновения Казахского ханства, – привел пример Х. Абжанов. – Он писал: "…Предание киргиз считает своим ханом Джанибека, сына Барака. Во всяком случае, по преданию Джанибек был первым ханом казаков из фамилии Джучи-хана… Время управления Джанибека, когда две родные орды ногаев и казаков жили вместе, воспевается в киргизских поэмах, как золотой век. К этому времени принадлежит большая часть преданий, нравственные изречения Джиренчи-Чечена (мудрого), Аз-Джанибека и ногайского философа Асана Горемычного (Асан-Кайгы) употребляются степняками до сих пор".



Сегодня в мире существуют тысячи народов и языков, а число государств едва достигает 200. Отсюда можно сделать вывод, что статус народа и значимость его истории измеряются не только моментом возникновения собственно государства. Поэтому не стоит полагать, что народы, имеющие свое государство, – цивилизованные, а те, у кого нет суверенного государства, отстали от цивилизации. Главное в том, сумел ли основавший государство народ сохранить это счастье и богатство – свою независимость.



Казахское ханство вначале занимало небольшую территорию возле рек Чу и Козыбасы. Но оно уже тогда являлось носителем богатейшего наследия предшествующих государств и народов, оставив позади младенчество, детство и отрочество политического института.

Следовательно, сразу приступило к классической эпохе своего бытия. Классический период длился три века, и в 1715 году завершился со смертью хана Тауке.



Для определения той эпохи как классической, по словам Х. Абжанова, есть несколько причин. Во-первых, в этот период Казахское ханство ни на миг не утратило своей независимости. Более того, письменный источник ХVІ века «Бадаи ал-Вакаи» доказывает укрепление государства, говоря, что Казахское государство уже тогда называлось "Казахстаном". Немало было сложных моментов в нашей истории. На казахские земли покушались джунгары и китайцы, киргизы и узбеки, башкиры и русские. Однако они, как записано в надписях Культегина, "не смогли вытеснить достойных, мудрых и смелых людей. Если бы ошибся один человек, не осталось бы и потомства народа". Конечно, следует учитывать и тот факт, что укреплению Казахского ханства способствовали и междоусобицы соседних государств. К примеру, казахские правители обратили в свою пользу борьбу за власть правящей элиты шейбанидов, аштарханидов, Ногайской орды.



Во-вторых, благодаря независимости Казахского ханства в классический период завершился процесс формирования казахского народа. Вошедшие в критические времена в состав казахов тюркоязычные и нетюркоязычные племена со временем слились в одну казахскую нацию. Так образовались уникальные язык и дух, традиции и обычаи, родоплеменной состав, этнопедагогика и философия, искусство и бытие казахского народа.