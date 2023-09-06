Нота протеста

А начиналось все весьма позитивно – в наступившем учебном году преподавателям талдыкорганской музыкальной школы с 65-летней историей вдвое подняли заработную плату. Таким переменам обрадовались и сами педагоги, и родители начинающих музыкантов: наконец непростой творческий труд талантливых учителей оценили по достоинству. Но радость была недолгой – всех родителей попросили прийти на общее собрание, чтобы официально оповестить о повышении ежемесячной платы за обучение с шести тысяч тенге до 10 тыс.

«Почти вдвое», – уже на входе в здание недовольно переговаривались мужчины и женщины, которых в итоге собралось не менее полусотни. Началось же мероприятие ожидаемо эмоционально: с первых минут родители единогласно выразили недовольство грядущим повышением оплаты, пытаясь заодно узнать, кто же стал инициатором.

Как оказалось, многим родителям это объяснили решением «сверху». На деле же выяснилось: с таким предложением в городской отдел образования обратилась сама администрация школы.

Призывая к спокойствию, выступавший модератором встречи и. о. руководителя отдела образования города Талдыкоргана Жасулан Канагатов подчеркнул, что главная цель встречи – выслушать мнения и аргументы всех сторон и уже потом принимать какие-либо решения, но волну возмущения, оказалось, уже не остановить.

Как пояснила собравшимся главный бухгалтер музыкальной школы, заведение имеет статус государственного коммунального казенного предприятия на праве оперативного управления, 80% бюджета которого составляет государственное финансирование, а оставшаяся часть – родительская оплата. Соответственно, все расходы школы покрывают эти средства. А потому, по информации главного счетовода, рост зарплаты педагогов вызвал «естественное» повышение платы для учеников.

– В этой школе работают 45 преподавателей, общий штат составляет 58 человек, – уточняет главбух школы Валентина Роговых. – По учебному плану из 1 284 часов, рассчитанных на 417 детей, 1 090 часов оплачивает бюджет, а 194 часа оплачиваются из родительских взносов. Если возросла зарплата, то увеличились и налоги, поэтому мы сделали калькуляцию.

Родителей же такая математика не устроила: государственная музыкальная школа, считают они, увеличивая жалованье преподавателям, никак не может рассчитывать на деньги учащихся. Тем более что подобные заведения дополнительного образования во многих городах Казахстана и вовсе бесплатные. Припомнили участники собрания и многомиллиардные хищения, которые раскрылись в Талдыкоргане в нынешнем году. А потому, уверены они, при желании можно изыскать возможность обучать детей за счет бюджета.

Справедливым стало возмущение родителей и представителей учащихся, потому что у большинства заработки не увеличились ни на тиын и новые расходы для многих семей – непосильная ноша. Кстати, наперебой звучали истории из зала о том, что у некоторых матерей и отцов в этой школе учатся одновременно двое, трое и даже пятеро детей, но никаких скидок для них не предусмотрено.

Нет льгот ни для многодетных, ни для неполных или малоимущих семей. И даже эти четыре дополнительные тысячи тенге для кого-то – причина бросить горячо любимые творческие занятия. Так, призналась на встрече одна из мам, ежемесячную оплату она всегда вносит с опозданием. Денег не хватает на многое, но дочь, которую она воспитывает одна, мечтает стать музыкантом. Чем займутся дети, оставшиеся без любимого дела? Куда податься юным дарованиям, которые хотят играть и петь, но не имеют финансовой возможности про­явиться в искусстве?

Стоит подчеркнуть, что с таким мнением согласились и сами преподаватели, один из которых обучение искусству за деньги и вовсе назвал кощунством.

Конечно, сейчас государство создает условия для посещения различных бесплатных кружков, в том числе и музыкальных. Но все же большинство родителей выбирают эту – статусную и профессиональную – музыкальную школу. Ведь их чад тут не только учат играть на фортепиано, домб­ре, гитаре, скрипке, кобызе и многих других инструментах, давая при этом качественные теоретические знания. В случае успешного окончания учебы выпускникам школы вручают свидетельство о музыкальном образовании, дающее право на дальнейшее обучение.

К недовольству по оплате добавились и другие жалобы. Родители говорили и о морально и физически устаревших инструментах, на которых приходится заниматься детям в стенах школы, а также о состоянии самого здания, которое не видело капитального ремонта не один десяток лет. За примерами даже ходить не пришлось: интерьер актового зала, где проходила встреча, не изменился с 70-х годов, уверяют старожилы. А ведь здесь юные музыканты и исполнители делают самые первые шаги на большую сцену…

Директор детской музыкальной школы Шалкар Оразбаев претензии родителей принял, в свою очередь рассказав о проведенном косметическом ремонте здания, замечательном преподавательском составе, чьи подопечные ежегодно участвуют и занимают призовые места в областных, рес­публиканских и международных конкурсах. Поделился он и планами, в числе которых – обновление материально-технической базы. Однако по оплате четкого ответа не прозвучало.

Точку в жарких спорах поставил и. о. руководителя отдела образования Талдыкоргана, объявив, что повышать стоимость обучения не будут.

– Наша задача – услышать просьбы и требования родителей и, исходя из этого, дальше строить планы, – обратился к собравшимся Жасулан Канагатов. – Насчет стопроцентно бесплатного обучения сейчас что-то обещать невозможно, потому что идет уже девятый месяц финансового года. Решение такого вопроса требует всестороннего обсуждения и рассмотрения, но мы будем думать, как перевести школу на полностью бесплатное обучение. Обязательно поднимем и вопрос инструментов, чтобы создать детям все условия для качественных занятий.

Согласился главный менеджер системы образования области и с претензиями по состоянию здания. Как оказалось, вопрос капитального ремонта поднимали уже не раз.

В 2019 году даже была разработана проектно-сметная документация. Однако иногородняя организация проект подготовила некачественно, и на суды с ней ушло более года, рассказал Жас­улан Канагатов. После этого заявки на выделение средств для ПСД подавали, но все эти процедуры требуют много времени.

И хотя встреча завершилась на мажорной ноте, большинство родителей все же выражают опасение, что остро требуемые перемены вновь будут отложены в долгий ящик. А потому они очень надеются, что их громкая, но вполне обоснованная реакция заставит всерьез взяться за решение наболевших «музыкальных проблем».

Кстати, на эту встречу по собственной инициативе пришли также двое депутатов талдыкорганского городского маслихата. Как заверила народная избранница Алсу Габдракипова, все прозвучавшие просьбы они тоже поднимут перед властями и будут держать ситуацию на контроле.