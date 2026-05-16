Новая архитектура государства

Одним из ключевых документов стал проект Конституционного закона «О Қазақстан Халық Кеңесі», предусматривающий создание нового высшего консультативного органа, который должен стать постоянной площадкой для диалога между обществом и государством.

Представляя законопроект, министр юстиции Ерлан Сарсембаев отметил, что документ разработан во исполнение новой Конституции. По его словам, она закрепила особую роль народа как единственного носителя суверенитета и источника государственной власти.

– На основе человекоцентричного подхода выстраивается качественно новая модель взаимодействия общества и государства. Можно без преувеличения сказать, что новая Конституция по своему содержанию и логике стала по-настоящему народной, – отметил министр.

Глава Минюста подчеркнул, что соз­дание Қазақстан халық кеңесі является одним из ключевых элементов новой модели государственного устройства и инструментом реализации концепции «Слышащего государства». Согласно законопроекту, Қазақстан халық кеңесі получит статус высшего конституционного консультативного органа. Его задачами станут выработка предложений и рекомендаций по внутренней политике, участие в законодательном процессе, инициирование референдумов, организация общественных обсуждений и участие в общественном контроле. При этом, как подчеркнул Ерлан ­Сарсембаев, новый орган не будет дублировать функ­ции государственных структур, а станет площадкой для выработки согласованных предложений и рекомендаций.

Высшим органом Қазақстан халық кеңесі станет Сессия, принимающая решения по ключевым вопросам, включая законодательные инициативы и предложения о проведении референдума. Между сессиями будет действовать постоянный коллегиальный орган – Төралқа.

Для проработки отдельных направлений предусматривается создание постоянных и временных комитетов, отраслевых комиссий и рабочих групп. Организационным и аналитическим сопровождением займется ­секретариат Қазақстан халық кеңесі, который будет создан как отдельный государственный орган.

Особое внимание в законопроекте уделено формированию состава совета. Предлагается обеспечить представительство этнокультурных объединений, общественных организаций, некоммерческого сектора, маслихатов и общест­венных советов. От каждой группы планируется делегировать по 42 человека. Как пояснил глава Минюста, такой подход позволит учитывать различные общественные интересы и формировать консолидированную позицию.

Срок полномочий членов Қазақстан халық кеңесі предлагается установить в четыре года. Председатель совета также будет избираться сроком на четыре года по предложению Президента страны либо по инициативе не менее одной трети членов совета. К слову, одно и то же лицо не сможет занимать этот пост более двух сроков подряд.

Отдельный блок законопроекта посвящен полномочиям Қазақстан халық кеңесі. Помимо участия в законодательном процессе и общественном контро­ле, совет сможет инициировать предложения о проведении референдума, организовывать диалоговые площадки и общественные обсуждения. При этом все полномочия, как подчеркнули разработчики, будут носить консультативно-инициирующий характер, что позволит сохранить баланс с системой государственной власти.

Отдельно законопроект закрепляет за Қазақстан халық кеңесі функцию по организации Съезда лидеров мировых и традиционных религий, который традиционно проходит в Астане и уже стал международной площадкой межконфессионального диалога.

Кроме того, документ устанавливает специальные процедуры реализации права законодательной инициативы и внесения предложений о проведении референдума. Для принятия таких решений предусматриваются повышенные требования – они должны отражать консолидированную позицию большинства членов совета.

Во время обсуждения сенатор Асем Рахметова поинтересовалась, не сведется ли обязательность рассмотрения рекомендаций совета к формальному подходу без их практической реализации. Она также спросила, планируется ли установить конкретные сроки и формы реагирования госорганов на рекомендации Қазақстан халық кеңесі и каким образом будет организован мониторинг их исполнения.

Отвечая на вопрос, Ерлан Сарсембаев пояснил, что работу совета будет обеспечивать секретариат со статусом государственного органа, а рекомендации будут обязательны к рассмотрению.

Депутат Мажилиса Павел Казанцев поднял вопрос о порядке прохождения законопроектов, инициируемых Қазақстан халық кеңесі.

– Будут ли для данных проектов закона применяться требования закона о правовых актах по процедуре их согласования и внесения? – попросил уточнить депутат.

Министр юстиции Ерлан Сарсембаев пояснил, что инициатива может исходить от одной трети членов совета либо от Президента через Төралқа. После этого законопроект должен пройти обсуждение в комитетах и рабочих группах с участием государственных органов, общественности и научного сообщества. Решение о внесении законопроекта будет приниматься на сессии при поддержке не менее двух третей членов совета.

Сенатор Айгуль Капбарова поинтересовалась, каким образом будет обеспечиваться прозрачность работы нового института, планируется ли закрепление требований по регулярным публикациям материалов деятельности органа.

Ерлан Сарсембаев сообщил, что все решения сессий будут размещаться в открытом доступе. Предполагаются онлайн-трансляции, прямые эфиры, публикация материалов через интернет-порталы и использование современных коммуникационных платформ.

– Миссия и цели Қазақстан халық кеңесі будут реализовываться через секретариат. И вся деятельность будет максимально открытой, – подчеркнул глава Минюста.

Не менее значимым стал и проект Конституционного закона «О статусе столицы РК». Документ представил ­

и. о. министра национальной экономики Бауыржан Омарбеков. По его словам, законопроект направлен на закрепление особого статуса Астаны, повышение эффективности государственного управления и формирование комфортной и безопасной городской среды.

– Стремительный рост населения и усиление урбанизации требуют совершенствования правовых и управленческих механизмов. Проектом закона предлагается уточнить и систематизировать полномочия маслихата и акимата столицы, – сообщил и. о. министра нацэкономики.

Как известно, в прошлом году при рассмотрении поправок по вопросам развития столицы и городов респуб­ликанского значения были приняты новеллы, направленные на обеспечение безопасности дорожного движения. В реализацию этого закона был создан Центр организации дорожного движения.

В этой связи сенатор Ляззат Рысбекова поинтересовалась, как открытие Центра повлияло на уровень безопасности дорожного движения столицы и какие положительные результаты получены за год функционирования центра.

Заместитель акима Астаны Ерсин Отебаев сообщил, что сегодня центр оснащен 12 комплексами мониторинга, которые в пилотном режиме фиксируют около полутора тысяч нарушений в сутки. Кроме того, внедрены системы эвакуации транспорта, позволяющие оперативно освобождать проезжую часть и обеспечивать безопасность движения. По его словам, также готовятся изменения, связанные с автоматизацией фиксации нарушений правил дорожного движения.

Депутат Мажилиса Ерлан Стамбеков поднял вопрос участия независимых экспертов и профессионального сообщества в Архитектурно-градостроительном совете. По его мнению, участие независимых специалистов и общественных организаций позволит повысить прозрачность принимаемых решений.

И. о. министра нацэкономики Бауыр­жан Омарбеков поддержал предложение и сообщил, что ко второму чтению вопрос участия представителей научно-исследовательских институтов, общественных и иных организаций может быть дополнительно отражен в законопроекте.

Третьим крупным блоком обсуждения стал проект Конституционного закона «Об административно-территориальном устройстве РК». Как отметил ­Бауыржан Омарбеков, документ разработан для реализации новой Конституции и предусмат­ривает перераспределение полномочий между Президентом, Правительством и местными органами власти.

При этом, по словам разработчиков, закон сохраняет преемственность действующей системы административно-территориального устройства и принцип целостности государства. Документ определяет порядок образования, преобразования и упразднения административно-территориальных единиц, а также закрепляет полномочия государственных органов.

В ходе обсуждения сенатор Али Бектаев отметил, что действующий закон за 30 лет устарел и больше не отвечает современным реалиям. По его словам, новая редакция документа позволит устранить существующие пробелы и разночтения, а также создать основу для современной социальной и экономической политики.

Депутат Мажилиса Мукаш Искандиров добавил, что законопроект четко разграничивает полномочия государственных органов при решении вопросов образования и упразднения админис­тративно-территориальных единиц, изменения границ и присвоения наименований. По его словам, закрепление этих норм на уровне Конституционного закона обеспечит стабильность территориальной организации государства и создаст устойчивую правовую основу для деятельности органов власти.

На заседании депутаты также рассмотрели вопрос об изменении состава совместной комиссии палат Парламента по проекту поправок в Конституционный закон РК «О выборах в РК».