В Самарканде прошло заседание Совета командующих погранвойсками государств-участников СНГ

Айман Аманжолова
корреспондент

В нем участвовали делегации девяти пограничных ведомств государств – участников СНГ, Исполнительного комитета Содружества Независимых Государств, Координационной службы СКПВ, руководители и представители взаимодействующих органов Содружества, Исполнительного комитета РАТС ШОС и Международного союза общественных объединений ветеранов пограничной службы, передает корреспондент Kazpravda.kz

С приветствием к участникам заседания обратились первый заместитель Председателя Службы государственной безопасности Республики Узбекистан генерал-лейтенант Турсунов Б.Р. и руководитель аппарата Генерального секретаря Содружества Независимых Государств Бурутин С.Г.

На заседании проанализирована обстановка, складывающаяся на внешних границах государств – участников СНГ. На эту тему выступили руководители пограничных ведомств и Антитеррористического центра СНГ, представители Секретариата Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников СНГ и Исполнительного комитета РАТС ШОС.

Председатель Координационной службы СКПВ генерал-полковник Манилов А.Л. подробно доложил о проведенных и планируемых мероприятиях в рамках деятельности Совета командующих Пограничными войсками.

Отдельным решением одобрено Положение о придании Пограничной академии Комитета национальной безопасности Республики Казахстан статуса базовой организации государств – участников СНГ по исследованию проблем пограничного контроля, подготовке кадров и повышению квалификации профильных специалистов.

