Это уже третий случай за пять дней, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбека Тауекелова

Пригородный поезд столкнулся с краном в полдень в четверг возле Картахены на юго-востоке Испании, в результате чего "несколько человек получили незначительные травмы", сообщила национальная железнодорожная компания Renfe агентству AFP.

Инцидент произошел на фоне двух аварий за последние дни: в воскресенье в Андалусии на юге страны погибло не менее 43 человек и один человек погиб во вторник в Каталонии.

Движение между Картахеной и Лос-Ньетос было прервано.

Также в Испании объявили траур после столкновения поездов.