Новая авария с поездом произошла в Испании

154
Айман Аманжолова
корреспондент

Это уже третий случай за пять дней, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбека Тауекелова

Пригородный поезд столкнулся с краном в полдень в четверг возле Картахены на юго-востоке Испании, в результате чего "несколько человек получили незначительные травмы", сообщила национальная железнодорожная компания Renfe агентству AFP.

Инцидент произошел на фоне двух аварий за последние дни: в воскресенье в Андалусии на юге страны погибло не менее 43 человек и один человек погиб во вторник в Каталонии.

Движение между Картахеной и Лос-Ньетос было прервано.

Также в Испании объявили траур после столкновения поездов. 

#авария #поезд #Испания

Популярное

Все
Мелодия для саза, домбры и балалайки
ChatGPT Edu: начало системного внедрения
Есть условия, будут и результаты
На конвейере – айран и творожный десерт
Курултай как точка отсчета
Незыблемая основа общественной консолидации
Библиотеки за год зафиксировали 57 млн посещений
Клятва друзей
Езжай в Акколь, вставай на лыжи!
Лоси, архары, лисы и даже… олень
Путь к обществу равных возможностей
Дорвались до святого
Мы все в ответе!
Платье за минус один килограмм
Бочу отличали «легкие» ноги
Влекут народ к себе юга…
Камни помнят, или Репортаж из ущелья Боралдай
Заряд бодрости – из проруби
На личном примере
Условия вступления Казахстана в Совет мира разъяснили в Акорде
Сюрприз на церемонии присяги
Какие изменения ждут Атырау?
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан
Современный лимонарий запущен в Алматинской области
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Без ухабов и ям
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития финансового рынка, связи и банкротства
В Атырау формируется вагоностроительный кластер
Мощный снегопад обрушился на Камчатку
Закон Республики Казахстан О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан
Дипломам открывают границы
Завершилась XXII Международная Жаутыковская олимпиада
Миланский рубеж: зимники выходят на финишную прямую
Вектор созидания: как преображается Кегенский район
Новые подробности допинг-скандала с Алимханулы: КФПБ проведет повторное слушание
Лишенного прав водителя задержали в наркотическом опьянении в Павлодаре
Место встречи – библиотека
570 тысяч граждан прошли обучение на платформе Skills Enbek в 2025 году
Январская свекла поспеет в апреле
В Астане прошли крещенские купания
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
115 лет Бауыржану Момышулы: имя, которое выбирают защитники Родины
Гвардейцы наполнили столицу новогодним настроением
Американец выплатил сотрудникам $240 млн премии после продажи своей компании
В Нацгвардии начался новый учебный период
В ЗКО ввели в строй первую в РК модульную станцию по очистке сточных вод
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Гвардейцы поздравили воспитанников детских домов с Новым годом
Налог на транспорт изменен в Казахстане
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
К 105-летию Героя Советского Союза Жалела Кизатова издана книга
Поддержка педагогов – инвестиция в будущее страны
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Завод почти на 50 млрд тенге построят в Актюбинской области
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел

Читайте также

В Алжир пришли дожди после шести лет засухи
Более 20 подростков экстренно госпитализировали в Жамбылско…
Минэнерго создало спецкомиссию для расследования инцидента …
60 человек погибли при пожаре в ТЦ в Пакистане

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]