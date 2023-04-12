"Новая модель науки должна основываться на партнерстве государства и бизнеса" – Токаев

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"Как говорится, "слов гора, а суть как крупица мала": новая модель науки должна основываться на партнерстве государства и бизнеса. Считаю, что именно такой подход позволит решить социально-экономические проблемы. Это также соответствует нашему стратегическому курсу на строительство Справедливого Казахстана. Уверен, что в недалеком будущем у нас появится новое поколение ученых, которые достойно продолжат дело Каныша Сатпаева, Алькея Маргулана и других выдающихся ученых.

Пользуясь случаем, хочу поздравить всех с Днем науки! Выражаю искреннюю благодарность тем, кто посвятил свою жизнь служению науке. Государство высоко ценит и поддерживает труд ученых. Сегодня мы провели первое заседание, но впереди еще много встреч и работы. В связи с этим хочу предложить следующее. Наиболее актуальные вопросы, связанные с развитием науки, нам нужно в приоритетном порядке обсуждать именно в этом составе и принимать соответствующие решения. Конечно, финансовые возможности государства не безграничны, нам надо действовать, исходя из имеющихся реалий. Поэтому руководству Академии необходимо представить руководству государства ключевые приоритеты развития отечественной науки. Это очень важная работа", - сказал президент.