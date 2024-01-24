Размер нового пособия для сельских врачей Казахстана составит 8,5 млн тенге

Мажилис Парламента принял во втором чтении закон по вопросам здравоохранения. Он предусматривает внедрение нового подъемного пособия медицинским специалистам на селе до 100 минимальных заработных плат (8,5 млн тенге), передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу партии «AMANAT»

Фото Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам здравоохранения» был разработан правительством совместно с депутатами-членами фракции партии AMANAT.

- Многим жителям аулов до сих пор приходится проезжать десятки и сотни километров, чтобы получить медицинскую помощь… Будет обеспечено повышение подъемных пособий медицинским специалистам на селе до 10 млн тенге. Это позволит решить проблему дефицита кадров на селе, – сказано в предвыборной программе партии «Вместе с народом!».

Во время предвыборной агитации проблема дефицита медицинских кадров на селе поднималась практически на каждой встрече партийцев с избирателями. Поэтому такой пункт появился в предвыборной программе и теперь воплощается в жизнь. В тексте закона указан размер подъемного пособия в 100 МЗП. Однако, поскольку размер минимальной заработной платы повышается ежегодно, то и сумма подъемного пособия будет расти. В текущем году это 8,5 млн тенге.

Также закон предусматривает введение нового почетного звания «Қазақстанның еңбек сіңірген дәрігері» за выдающиеся достижения и особые заслуги медицинского работника перед Республикой Казахстан с предоставлением единовременной выплаты в размере 1000-кратного МРП. Еще будет проводиться республиканский конкурс «Лучший в профессии», где победителям будет предоставлена единовременная стимулирующая выплата в 500 МРП.

Другие законодательные новшества: выдача образовательных грантов детям, родители-врачи которых погибли при исполнении профессиональных обязанностей; приоритетное право получения места в детском садике для детей медицинских работников и другие.

Далее законопроект поступит в Сенат, и, после рассмотрения в верхней палате парламента, отправится на подпись к Главе государства. Закон вступит в силу по истечении 6 месяцев с даты подписания президентом.