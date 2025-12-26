В празднике «Жаңа жыл республика төрінде» участвовали 100 школьников из всех регионов страны. Новогодние подарки от имени Главы государства детям вручила министр просвещения Жулдыз Сулейменова
