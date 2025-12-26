Новогодняя елка от имени Президента прошла в Астане

В празднике «Жаңа жыл респуб­лика төрінде» участвовали 100 школьников из всех регионов страны. Новогодние подарки от имени Главы государства детям вручила министр просвещения Жулдыз Сулейменова

Фото: пресс-служба Минпросвещения

Как сообщили в Минпросвещения, на Президентскую новогоднюю елку были приглашены ребята в возрасте от 9 до 13 лет. В этом году более половины школьников составили дети из сельской местности. Среди гостей праздника были 30 мальчиков и девочек из многодетных семей. Около трети приглашенных – несовершеннолетние, оставшиеся без попечения родителей. Также на новогоднем вечере присутствовали дети с ограниченными возможностями здоровья, из малообеспеченных и неполных семей.

Торжественное мероприятие прошло в Президентском центре. Детвору встречали Дед Мороз и Снегурочка, созданные с использованием технологий искусственного интеллекта. В часы новогоднего вечера школьники вместе с Мақта қыз совершили путешествие в волшебный мир, познакомились с героями народных и классических сказок, в которых, как правило, говорится о храбрости, доброте, о ценности дружбы и единства.

– Вы приехали на Президентскую елку в сердце республики из самых разных уголков нашей большой страны. Президент пригласил вас стать гостями этого праздничного вечера. От имени Главы государства Касым-Жомарта Кемелулы Токаева поздравляю вас с наступающим Новым годом! Здесь собрались талантливые школьники, достигшие успехов в учебе, спорте и творчестве. Мы возлагаем на вас большие надежды и верим, что в будущем вы получите образование, выберете достойную профессию и будете честно служить своей стране, – сказала министр Жулдыз Сулейменова.

Во время визита в столицу дети в течение двух дней знакомились с Астаной. Они посетили Национальный музей, побывали у монумента «Астана – Байтерек» и в океанариуме Ailand. Для школьников были организованы познавательные и развлекательные мероприятия, конкурсы, победители которых были награждены во время праздничного вечера.

