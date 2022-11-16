Новую восьмиполосную улицу открыли в Астане

В Астане открыли движение по улице А62 на участке от улицы А91 (Кордай) до трассы Астана – Караганда, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу столичного акимата.

"Данная улица позволяет обеспечить транспортное сообщение между Карагандинской трассой и железнодорожным вокзалом "Нурлы Жол" и левобережной частью города. Тем самым разгрузятся улицы Нажимеденова, Байтурсынова, часть транзитного транспорта уйдёт с проспекта Кошкарбаева, улицы Айнаколь, проспекта Аблайхана, улицы Кобда и других", - отметили в городской администрации.

Улица А62 является восьмиполосной. Часть работ по данной улице завершена, открыто движение по четырём полосам.

Работы по обустройству оставшихся четырёх полос движения будут продолжены весной, добавили в акимате.