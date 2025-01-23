Новую жилищную программу запустили в РК для технических специалистов

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По поручению премьер-министра Олжаса Бектенова для решения жилищного вопроса специалистов рабочих профессий объявлен запуск новой программы Отбасы банка «Наурыз жұмыскер», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства



Программа охватывает работников сфер промышленности, энергетики, транспорта, сельского хозяйства и водных ресурсов. В текущем году в рамках программы «Наурыз жұмыскер» планируется выдать представителям рабочих профессий порядка 2 440 займов на сумму 72 млрд тенге.



Начало приема заявок запланировано на 17 марта 2025 года. «Наурыз жұмыскер» станет частью уже известной жилищной программы «Наурыз».

По условиям программы заем выдается по ставкам 7% (ГЭСВ от 7,1% до 9,6%) для социально-уязвимых категорий граждан и 9% (ГЭСВ от 9,4% до 13%) для всех остальных категорий. Первоначальный взнос – от 10% при приобретении первичного жилья в чистовой отделке, от 20% при приобретении первичного жилья в черновой отделке и вторичного жилья. Максимальная сумма займа – 30 млн тенге для регионов и 36 млн тенге для Астаны и Алматы.

Также наряду с программой «Наурыз жұмыскер» Отбасы банк будет работать с отечественными предприятиями в рамках продукта «Корпоративный», что подразумевает выделение средств предприятиями для кредитования своих сотрудников.