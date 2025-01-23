Новую жилищную программу запустили в РК для технических специалистов

Правительство,Строительство
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

В рамках инициированного главой государства Года рабочих профессий правительством принимаются меры поддержки технических специалистов

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По поручению премьер-министра Олжаса Бектенова для решения жилищного вопроса специалистов рабочих профессий объявлен запуск новой программы Отбасы банка «Наурыз жұмыскер», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Программа охватывает работников сфер промышленности, энергетики, транспорта, сельского хозяйства и водных ресурсов. В текущем году в рамках программы «Наурыз жұмыскер» планируется выдать представителям рабочих профессий порядка 2 440 займов на сумму 72 млрд тенге.  

Начало приема заявок запланировано на 17 марта 2025 года. «Наурыз жұмыскер» станет частью уже известной жилищной программы «Наурыз».

По условиям программы заем выдается по ставкам 7% (ГЭСВ от 7,1% до 9,6%) для социально-уязвимых категорий граждан и 9% (ГЭСВ от 9,4% до 13%) для всех остальных категорий. Первоначальный взнос – от 10% при приобретении первичного жилья в чистовой отделке, от 20% при приобретении первичного жилья в черновой отделке и вторичного жилья. Максимальная сумма займа – 30 млн тенге для регионов и 36 млн тенге для Астаны и Алматы.

Также наряду с программой «Наурыз жұмыскер» Отбасы банк будет работать с отечественными предприятиями в рамках продукта «Корпоративный», что подразумевает выделение средств предприятиями для кредитования своих сотрудников. 

«2025 год президент страны объявил годом рабочих профессий. Шахтеры, металлурги, каменщики, электромонтеры, литейщики выполняют сложную работу. Эти и многие другие профессии обеспечивают нас базовыми потребностями. Забота о таких специалистах – это забота о благополучии всего общества. Многие из них работают в тяжелых условиях. Решение их жилищного вопроса поможет компенсировать условия труда», – рассказала председатель правления Отбасы банка Ляззат Ибрагимова.

#Правительство #Отбасы банк #жилищная программа #Год рабочих профессий

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